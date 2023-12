Benny Blanco y la vez que insultó la carrera de Selena Gomez: "Está desesperada por la fama"

Selena Gomez continúa defendiendo a capa y espada su relación con Benny Blanco. Sin embargo, los fanáticos no están de acuerdo con que la cantante tenga un romance con el productor, ya que él la ofendió en un podcast diciendo que era “una estrella pop que cortaba galletas en serie”, refiriéndose a su música, su marca de maquillaje y los emprendimientos que ha estado lanzando.

En 2020, la actual pareja de la intérprete insultó su carrera con esa frase antes mencionada, que quiere decir que solo se encarga de hacer muchas producciones, pero no quiere decir que sean de calidad.

“Es como ya sabes... ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. Selena Gomez es una desesperada lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina, y más canciones solo para adquirir más fama”, dijo Benny Blanco en Zach Sang en ese entonces.

Después, en su cuenta de Instagram, luego de que se estrenara esa canción del disco Intentions, escribió: “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”.

Cabe resaltar que Benny Blanco no solo tiene no solo una relación laboral con Justin Bieber, expareja de su actual novia; también amical. De hecho, trabajan juntos desde 2009 y hace unos tres años, lanzaron el tema Lonely donde Blanco produjo ese éxito.

¿Quién es el nuevo novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

Selena Gomez defendió de las críticas a Benny Blanco

La cantante Selena Gomez ha recibido una serie de críticas en medio de su reciente romance con Benny Blanco, debido al aspecto físico del productor. Por ello, la intérprete decidió contestar a unos usuarios quienes hicieron eco de la noticia. La artista aseguró que él es lo mejor que le había pasado en la vida y nadie tenía por qué meterse en su vida personal. Además, le indignó que sus seguidores no se sientan feliz por ella.

“Nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida... Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó Gomez.

¿Qué tipo de lupus tiene Selena Gomez?

El lupus es una enfermedad que avanza de forma silenciosa y alrededor del 90 % de quienes lo padecen, son mujeres de entre los 15 y 50 años. Ataca las células y tejidos sanos por error, dañando muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro, precisa el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Pero la salud no conoce de fama ni glamur, y lo padece la cantante Selena Gomez ella necesitó un trasplante de riñón, debido a esta enfermedad incurable que ataca los órganos del cuerpo. La ex estrella de Disney mostró como una batalla ganada, la cicatriz que le dejó la operación a la que se sometió en secreto, pero que ella misma se encargó de revelar.