Carmen Electra solicita legalmente cambiar su nombre

Carmen Electra ha iniciado un proceso legal para cambiar oficialmente su nombre, según documentos obtenidos por medios internacionales. La destacada figura de la pantalla grande y las pasarelas, conocida por todos como Carmen Electra, busca dejar atrás su nombre de nacimiento, Tara Leigh Patrick.

La artista, de 51 años, inició el 2024 con un nuevo capítulo en su vida, solicitando legalmente que su nombre artístico sea reconocido oficialmente en documentos gubernamentales. La presentación de los documentos ante un tribunal tuvo lugar el 29 de diciembre de 2023, justo en los días previos al Año Nuevo, informa TMZ.

Aunque el proceso de aprobación aún no se ha confirmado, estos trámites suelen resolverse de manera expedita. Pronto, Tara Leigh Patrick podría convertirse legalmente en Carmen Electra. El motivo detrás de esta inesperada decisión no ha sido revelado, a pesar de los intentos de obtener comentarios por parte de los medios.

Cabe destacar que Carmen Electra ha sido un nombre familiar desde principios de los años 90, cuando ganó prominencia en la serie Baywatch y otros proyectos destacados. A lo largo de su vida, la actriz ha mantenido este nombre artístico incluso después de varios matrimonios, optando por no adoptar los apellidos de sus esposos.

¿Quién es Carmen Electra?

Tara Leigh Patrick, nacida el 20 de abril de 1972, es una artista conocida profesionalmente bajo su alias, Carmen Electra. Su carrera abarca la actuación, el modelaje, el canto y la presencia en los medios. Reconocida como un símbolo sexual, Electra alcanzó el reconocimiento a través de su interpretación de Lani McKenzine en Baywatch y sus roles en películas de parodia de la década del 2000.

Ha aparecido en películas como Get Over It (2001), Starsky & Hutch (2004), Cheaper by the Dozen 2 (2005) y Hot Tamale (2006). No solo ha demostrado su destreza actoral, sino que también se ha aventurado en la conducción, liderando el programa de MTV Singled Out (1997–1999). Además, brilló en el escenario junto a The Pussycat Dolls como bailarina invitada en VH1 Divas 2004.