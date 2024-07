Christian Nodal y Johnny Depp sorprenden al posar juntos en una foto: "El 'Nodalverso' existe"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Nodal colocó foto con Johnny Depp acompañada de música de Piratas del Caribe. | Fuente: Instagram (nodal)

Christian Nodal y Johnny Depp tuvieron un inesperado encuentro que dejó boquiabierto a los fanáticos por un aparente parecido entre ambos. Fue el cantante mexicano quien compartió un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram al lado del actor de Piratas del Caribe, quien lo abraza y mira de frente para la cámara.

La instantánea fue publicada este miércoles 17 de julio y ya cuenta con más de 380 mil reacciones hasta el momento. En la imagen se ve a Johnny Depp usando unos pantalones negros a raya y unas zapatillas negras manchadas con pintura. El actor de 61 años usa una camisa beige con lentes de sol azul marino y un sombrero.

Por otro lado, Christian Nodal usa un pantalón beige y unos zapatos color marrón claro. El artista de 25 años se colocó un polo con cuello V hasta el ombligo haciendo notar sus tatuajes, además de unos lentes oscuros. "El tío Depp", escribió Nodal en un breve reel con una foto con Depp colocando la clásica música de Piratas del Caribe donde el actor encarna al famoso Jack Sparrow.

Las fotos hicieron que diversos usuarios reaccionen inmediatamente afirmando que existe un increíble parecido entre ambos pudiendo ser, incluso, "padre e hijo". "Una foto icónica para la historia", "Yo veo doble", "El Nodalverso existe", "Son los hombres arañas señalándose", "El multiverso, la digievolución, todo junto", "Jack Sparrow y Zoro Nodal", "¿Y ahora? ¿Cómo sabemos cuál es cuál?", fueron algunos de los comentarios.

El actor Johnny Depp se encuentra en Italia para un concierto con Andrea Bocelli. | Fuente: AFP

Christian Nodal cantó con Andrea Bocelli en concierto en Italia

El último lunes, Christian Nodal cantó al lado de Andrea Bocelli. Esto, como parte de los conciertos programados por el aniversario del cantautor italiano por sus 30 años de carrera musical en el Teatro del Silenzio, en las colinas de Lajatico, en la región de Toscana, en Italia.

Es así como Nodal estuvo junto a Andrea Bocelli en la primera fecha del evento donde el icónico cantante estará acompañado de estrellas como Ed Sheeran, Shania Twain, Russell Crowe, Sofía Vergara, David Foster, Sofía Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro y el mismo Johnny Depp.

"Feliz de acompañar en su 30 aniversario a mi querido amigo Andrea Bocelli. Hoy será un día que me llevaré para el corazón toda la vida. Muchas gracias", escribió Nodal en un post con fotos de los ensayos que tuvo con Bocelli.

Christian Nodal cantó junto a Andrea Bocelli en el Teatro del Silenzio, en Italia. | Fuente: Instagram (andreabocelliofficial)

Johnny Depp es vinculado con modelo rusa de 28 años

Johnny Depp está siendo vinculado sentimentalmente con la modelo rusa Yulia Vlasova. Los rumores comenzaron cuando la joven, de 28 años, compartió en sus redes sociales imágenes que mostraban a ambos en actitudes cariñosas.

El diario británico Daily Mail informó que los dos fueron vistos en una situación íntima mientras salían del helipuerto de Londres. Desde entonces otros medios en Estados Unidos ofrecieron más detalles sobre la naturaleza de su relación.

Fuentes de Entertainment Tonight (ET) y People revelaron que el vínculo entre Depp y Vlasova es "casual" y que aún no se consideran oficialmente pareja. "Se conocen desde hace algunos años y se ven de vez en cuando", mencionó un allegado a ET.

