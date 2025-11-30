Cazzu recibió una camiseta de Selección Peruana previo a su concierto en Lima

La cantante argentina Cazzu arribó a Perú y no pudo ocultar su emoción al encontrarse con una cálida bienvenida por parte de sus seguidores. Apenas salió del aeropuerto, la artista fue sorprendida con una camiseta de la selección peruana, además de flores y otros detalles preparados especialmente por sus fanáticos locales.
A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió parte del recibimiento y mostró los obsequios que le entregaron, acompañando las imágenes con un breve, pero significativo mensaje: “Llegué a Perú”.
Como parte de su gira Latinaje, Cazzu llega a nuestro país para ofrecer un concierto donde cantará Con otra, Mucha data, Jefa y muchas más.
¿Cuándo y dónde es el concierto de Cazzu en Lima?
La cantante argentina ofrecerá un show en la capital como parte de su gira Latinaje este sábado 30 de noviembre en Multiespacio Costa 21, en la Costa Verde, San Miguel.
Precio de las entradas para ver a Cazzu en Lima
Primeras filas: S/ 403
Diamante lateral: S/ 322
Platinium lateral: S/ 230
Golden: S/ 207
Golden lateral: S/ 161
Silver: S/ 138
Platea general: S/ 115
Silla de ruedas: S/ 115
Acompañante de silla de ruedas: S/ 115