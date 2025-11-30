Últimas Noticias
Cazzu recibió una camiseta de Selección Peruana previo a su concierto en Lima

Cazzu ofrecerá un concierto en Perú este fin de semana.
Cazzu ofrecerá un concierto en Perú este fin de semana. | Fuente: Instagram: @cazzu
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La cantante argentina quedó sorprendida por el cariño de los fans peruanos, que le entregaron flores y regalos en la antesala de su esperado concierto en la capital.

La cantante argentina Cazzu arribó a Perú y no pudo ocultar su emoción al encontrarse con una cálida bienvenida por parte de sus seguidores. Apenas salió del aeropuerto, la artista fue sorprendida con una camiseta de la selección peruana, además de flores y otros detalles preparados especialmente por sus fanáticos locales. 

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió parte del recibimiento y mostró los obsequios que le entregaron, acompañando las imágenes con un breve, pero significativo mensaje: “Llegué a Perú”.

Como parte de su gira Latinaje, Cazzu llega a nuestro país para ofrecer un concierto donde cantará Con otra, Mucha data, Jefa y muchas más. 

Cazzu llegó a Perú y fue recibida por sus fans con flores.

Cazzu llegó a Perú y fue recibida por sus fans con flores.Fuente: Instagram: @cazzu

Además, también le regalaron una camiseta de Perú.

Además, también le regalaron una camiseta de Perú.Fuente: Instagram: @cazzu

¿Cuándo y dónde es el concierto de Cazzu en Lima?

La cantante argentina ofrecerá un show en la capital como parte de su gira Latinaje este sábado 30 de noviembre en Multiespacio Costa 21, en la Costa Verde, San Miguel.

Precio de las entradas para ver a Cazzu en Lima

Primeras filas: S/ 403

Diamante lateral: S/ 322

Platinium lateral: S/ 230

Golden: S/ 207

Golden lateral: S/ 161

Silver: S/ 138

Platea general: S/ 115

Silla de ruedas: S/ 115

Acompañante de silla de ruedas: S/ 115

Cazzu Concierto

