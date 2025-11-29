Máscara de lobo, muertos vivientes y ‘desapareció’ del set: Michael Jackson de ‘Yo Soy’ sorprende con presentación de ‘Thriller’

La joven imitadora Gabriela Villanueva volvió a impactar al jurado y al público de Yo Soy tras recrear la icónica presentación de Thriller que Michael Jackson ofreció en su gira The Dangerous Tour en 1992. Su show no solo destacó por su voz y coreografía, también por un inesperado momento escénico que desató aplausos en el set.

Con los muertos vivientes y su máscara de lobo, en su puesta en escena, también se incorporó un ataúd desde el cual “desapareció” repentinamente. Segundos después, reapareció sentada en la zona de invitados, junto a los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez, comiendo cancha como si hubiera estado allí desde el inicio.

El recurso sorprendió a todos y se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

El jurado elogió a ‘Michael Jackson’ su entrega y evolución

Tras su presentación, Gabriela recibió destacados comentarios del jurado por su técnica, precisión y capacidad para capturar la esencia de Michael Jackson.

Jely Reátegui destacó la calidad de su performance: “Gabriela, qué maestra eres. Qué buena puesta en escena. No es sorpresa para nadie que le haces honor a Michael Jackson con respeto y dedicación. Te está faltando aire en algunas frases, pero con entrenamiento ampliarás tu capacidad de respiración. Vas muy bien”.

Carlos Alcántara también la felicitó por su impacto en escena: “Felicitaciones, a todos nos ha gustado. Causas sensación. La valla tú la has puesto alta cada vez más”. Por su parte, Ricardo Morán subrayó la conexión que logró con el público:

“Gracias, Gabriela, por traer de vuelta a MJ. En la coreo icónica, podías sentir al público vibrar. Haces un gran trabajo. Tu inglés ha mejorado muchísimo desde tu audición, aunque aún puede crecer. Hoy trabajaste más tu mirada porque te acercas más al personaje. Me ha encantado tu presentación”.

¿Quién es la imitadora de Michael Jackson?

Originaria de Ilo y con apenas 21 años, Gabriela Villanueva trabajaba como mesera y cocinera mientras perseguía su sueño de dedicarse a la música. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con Michael Jackson gracias a sus padres, quienes le mostraban sus videos, música y estilo.

Intentó formarse en una academia musical, pero no obtuvo los resultados esperados. De regreso en Ilo, un amigo le comentó que Yo Soy estaba de vuelta, y decidió probar suerte sin imaginar el impacto que tendría su participación.

Para Gabriela, Jackson es más que un artista: “Michael Jackson es para mí disciplina, arte, amor, cultura, música. Él es la música hecha persona. Como fan, quiero llevarle al público la sensación de verlo en escena. Quiero llevar la magia de Michael a esta generación que no pudo conocerlo en vivo”.