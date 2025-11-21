Últimas Noticias
Belinda y Cazzu se conocieron en México: se tomaron fotos juntas y encienden rumores de posible colaboración

La reunión entre Belinda y Cazzu dejó abierta la posibilidad de una alianza artística, luego de ser vistas conversando y posando para fotos.
| Fuente: Instagram: @belipop
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El encuentro entre ambas artistas generó emoción en redes, donde seguidores ya imaginan una futura canción tras verlas compartiendo momentos en público.

El encuentro más esperado del año. La reciente ceremonia del evento de la revista GQ -realizada en México- unió a dos grandes artistas: Belinda y Cazzu.

Si bien ambas tienen exitosas carreras artísticas, sus nombres han acaparado los titulares debido a que son exparejas de Christian Nodal y, además, la argentina tiene una hija con él

A través de las redes sociales, fue Belinda quien compartió fotos con Cazzu y la llamó “Jefa”. Como se recuerda, en entrevistas anteriores, cada una ha destacado su aporte a la música internacional y han evitado hablar de Nodal, al contrario, se han apoyado mutuamente.

¿Belinda y Cazzu harán música juntas? Hasta el momento no hay nada confirmado, sin embargo, la intérprete de Con Otra se ha declarado fan de Beli en reiteradas ocasiones y podría dar pie a una colaboración.

La vez que Cazzu halagó a Belinda y destacó su talento

En marzo de 2023, cuando Cazzu aún mantenía una relación con Christian Nodal, habló por primera vez sobre las comparaciones que le hacían con Belinda y destacó su talento, además se declaró su fan.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, dijo en ese entonces para People en Español. 

[Belinda] es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto. Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas [otras] de su discografía; así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”. 

Belinda y Cazzu son exparejas de Christian Nodal.

Fuente: Instagram: @belipop

Belinda también mostró su apoyo a Cazzu y reaccionó a ‘Con otra’

Tras estrenar sus nuevas canciones como La cueva y DolceCazzu continuó trabajando en su música. Esta vez, la artista argentina sorprendió al lanzar Con otra, donde marca un nuevo capítulo en su carrera ya que le rinde tributo al género con el que comenzó en la industria: la cumbia.  

Acompañada de grandes representantes de la escena musical argentina, como las cantantes Rocío Quiroz y Karina ‘La Princesita’, además de los músicos Sebastián Mendoza y ‘Chili’ Fernández; vemos a Julieta Cazzuchelli -su nombre real- viajando al pasado. Después de que salió la canción en todas las plataformas digitales, muchos colegas le mostraron su apoyo, sin embargo, el que más llamó la atención fue el mensaje de Belinda

“Increíble, la jefa, temazo”, puso junto a emojis de corazones rojos. 

