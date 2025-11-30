Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al cielo’, llegó a Perú: así fue recibido por sus fans en el aeropuerto

El actor surcoreano arribó a Lima en medio de un emotivo recibimiento por parte de decenas de seguidores que lo esperaron con pancartas, flores y globos.

El reconocido actor surcoreano Shin Hyun Joon, recordado en toda Latinoamérica por su inolvidable papel como Cha Song-joo en el exitoso k-drama Escalera al cielo, llegó a Perú para participar en el fan meeting y concierto sinfónico Memories to Heaven, un evento especial programado para este 30 de noviembre en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal.

La presentación combinará música sinfónica en vivo con momentos emblemáticos del drama que marcó a una generación, prometiendo una experiencia cargada de nostalgia para los fans. Además, el actor tendrá un espacio exclusivo para interactuar con el público, compartir anécdotas de su carrera y revivir escenas que lo consagraron internacionalmente.

A través de las redes sociales, Shin Hyun Joon compartió cómo los fanáticos lo recibieron en el aeropuerto y le entregaron regalos como fotos, peluches, flores, pulseras y más. El actor no pudo ocultar su emoción y compartió un video junto a sus seguidores.

El éxito de ‘Escalera al cielo’ y su impacto en el Perú

Escalera al cielo es una recordada serie de televisión surcoreana del género drama y romance. Fue dirigida por Lee Jang-soo y basada en el guion de Park Hye-kyung. Fue producida por la empresa Logo Films y transmitida por Seoul Broadcasting System. Su primer episodio se estrenó el 3 de diciembre de 2003, con un total de 20 capítulos, hasta el 5 de febrero de 2004.

La serie tuvo un rotundo éxito en Corea del Sur consiguiendo grandes número de audiencia por su sorprendente narrativa y destacada historia llena de amores imposibles y tragedias inesperadas.

A nivel internacional, Escalera al cielo destacó en Latinoamérica, incluido el Perú, marcando el inicio del neologismo Hallyu y la difusión de la cultura surcoreana en nuestro país.

De igual manera, Escalera al cielo fue una de las primeros k-dramas que se transmitieron en televisión nacional en el 2006 marcando así el comienzo de una larga lista de programas del país asiático difundidos en señal abierta.