"Es como si te estuvieran estrangulando": Céline Dion dice que le cuesta cantar a causa de su enfermedad

Tras ser diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, Celine Dion ha reducido notablemente sus apariciones públicas. Esta enfermedad autoinmune, que afecta al sistema nervioso central y causa rigidez muscular progresiva, ha complicado su vida, pero la cantante mantiene la esperanza de superarla algún día.

La intérprete de My heart will go on habló recientemente sobre los síntomas de su condición y el impacto que ha tenido en su voz.

En una entrevista televisiva para el programa Today, Dion detalló cómo, al intentar cantar, sentía como si alguien apretara la garganta. "Es como si alguien te estuviera estrangulando. No puedes hablar más alto o más bajo", precisó.

Estas no son las únicas dificultades que atraviesa, la artista también sufre de intensos calambres en manos y pies, así como espasmos musculares. "A veces, cuando (los espasmos) son muy severos, pueden romper las costillas", explicó.

¿Qué tratamiento sigue Céline Dion para sobrellevar su enfermedad?

Céline Dion se ha comprometido a manejar su enfermedad con una intensa rutina de terapia física y vocal, a la que dedica cinco días a la semana.

"Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones: o trabajo súper duro, o se acabó y me quedo en casa. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!".

La canadiense hizo esporádicas apariciones en eventos como los juegos de la NHL (Liga Nacional de Hockey) y en los Grammy 2024. Cabe resaltar que el síndrome de la persona rígida es una condición progresiva y, hasta el momento, no tiene cura conocida.

La experiencia de Céline Dion con esta enfermedad será contada en mayor profundidad en un nuevo documental de Amazon Prime titulado I Am: Céline Dion, que se estrenará el 25 de junio.

