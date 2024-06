Bon Jovi estrenó nuevo álbum ‘Forever’: ¿cuáles son los mejores discos de la banda de New Jersey?

Cuarenta años de historia, dieciséis álbumes en estudio, más de 70 sencillos producidos, más de 400 canciones editadas (sin contar los demos), cerca de 80 videoclips, 19 giras mundiales (que incluyen dos visitas al Perú). Los números de Bon Jovi son impresionantes.

La banda de New Jersey es, por méritos propios, partes de la historia de la música; y este viernes, 7 de junio, escribe un nuevo capítulo en la industria, con el lanzamiento de Forever, su decimosexto álbum en estudio.

A propósito de este estreno, repasamos los mejores diez álbumes de Bon Jovi, un listado completamente subjetivo, basado en los gustos y experiencias del autor de esta nota, quien es fanático de la agrupación desde hace décadas.



10. The Circle (2009)

Tras su acercamiento a la música country (con Lost Highway), Bon Jovi retornaría a un camino más roquero con The Circle. Sin embargo, el disco peca de repetitivo y ‘parejo’, si cabe la expresión; con canciones que se parecen mucho entre sí y sin algún corte que destaque mucho sobre el resto. Un álbum correcto, nada más. Canciones favoritas: We Weren't Born to Follow y When We Were Beautiful.

9. 2020 (2020)

Es lo último de Bon Jovi antes de Forever. Se estrenó en plena pandemia de la COVID-19, algo que definitivamente influyó en la composición de los temas. Otro factor de que influyó en la producción fue la situación política vivida en Estados Unidos durante aquella época. Es un disco bastante correcto, aunque sin un pico destacado que lo vuelva memorable. Canciones favoritas: Blood in the Water y Story of Love.

8. This House Is Not for Sale (2016)

El primer álbum con Phil X como primera guitarra de Bon Jovi, tras la salida de Richie Sambora. Es un disco de rock pop entretenido, pero sin la grandilocuencia esperada para la nueva era que vivía la banda en aquel momento. Canciones favoritas: God Bless This Mess, Come On Up to Our House y This House Is Not for Sale.

7. Crush (2000)

El segundo resurgimiento de Bon Jovi. Tras cinco años alejados de la escena musical, la banda se reinventó y pisó fuerte en la industria con este disco de pop y rock-pop festivo y alegrón. Fue un éxito comercial mayúsculo y significó el retorno de la banda a la palestra de la industria; pero esto tuvo un costo, ya que muchos fanáticos de antaño no vieron con buenos ojos este nuevo Bon Jovi. No obstante, yo destaco a Crush como el disco que presentó a Bon Jovi a una nueva generación y permitió la (segunda) resurrección de la banda. Canciones favoritas: It's My Life, Just Older, Say It Isn't So y Two Story Town.

6. Bounce (2002)

Otro disco fuertemente influenciado por los acontecimientos que se vivían en Estados Unidos. El país norteamericano se recuperaba de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y las letras de este álbum se vieron marcadas por estos terribles sucesos. A nivel musical, Bounce es una evolución respecto al festivo Crush, presentándonos ahora temas más intensos y hardrockeros. Lástima que la banda prácticamente haya dejado de tocar los temas de Bounce en sus conciertos. Canciones favoritas: Undivided, Everyday, Bounce y You Had Me from Hello.

5. Have a Nice Day (2005)

En mi opinión, el último gran disco de Bon Jovi. Sin haber escuchado Forever, considero a Have a Nice Day el mejor trabajo de la banda en lo que va del milenio. Es un álbum menos intenso que Bounce, pero con canciones pegadizas y un gran trabajo de producción. Canciones favoritas: Have A Nice Day, Last Man Standing, Last Cigarette, I Am y Story Of My Life.

4. Slippery When Wet (1986)

Este es el disco que puso a Bon Jovi en el mapa -por eso no incluyo a Bon Jovi (1984) y a 7800° Fahrenheit (1985) en mi listado-. Es el álbum que cumplió el sueño de Jon y compañía de volverse en estrellas de rock. No es un disco parejo, con marcados altibajos; pero sus temas principales son ya parte de la historia de Bon Jovi y canciones infaltables en los conciertos de la banda, hasta la fecha. Canciones favoritas: Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, Let It Rock y Never Say Goodbye.

3. Keep the Faith (1992)

El primer resurgimiento de Bon Jovi; tras cuatro años de silencio, en el que sus miembros se dedicaron a sus proyectos personales y en los que sonó fuerte la posibilidad del fin de la banda. Bon Jovi resurgió de sus cenizas, con un disco que no solo significaba un giro de timón en su estilo musical sino también un rotundo cambio en el aspecto de sus integrantes. Canciones favoritas: Keep The Faith, I'll Sleep When I'm Dead, In These Arms, Dry County y Little Bit of Soul.

2. New Jersey (1988)

Es la evolución de Slippery When Wet. Este disco llevó a Bon Jovi a lo más alto de la popularidad y le dio a la banda el estatus de culto del que hoy goza entre sus seguidores. New Jersey tiene un balance casi perfecto entre temas intensos, coros pegadizos y baladas poderosas. Un imprescindible en la discografía de la agrupación. Canciones favoritas: Born to Be My Baby, I'll Be There for You, Living in Sin, Lay Your Hands on Me y Bad Medicine.

1. These Days (1995)

Sin dudas, y por mucho, el mejor disco de Bon Jovi. Lanzado a mediados de los noventa, These Days mostró la madurez de la banda a nivel compositivo, reflexionando sobre la desigualdad social, la economía y hasta la religión, mientras que el estilo musical permitió el lucimiento de sus integrantes, especialmente de un soberbio Richie Sambora. Lamentablemente, es -junto con Bounce- otro de los discos que la banda prácticamente ha borrado de sus conciertos. Canciones favoritas: Hey God, Something For The Pain, This Ain't A Love Song (y su versión en español, Como yo nadie te ha amado), These Days, Lie To Me, If That's What It Takes, Hearts Breaking Even y Something To Believe In.