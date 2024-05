"Si no puedo caminar, me arrastraré": Céline Dion presenta documental que narra su lucha contra rara enfermedad

Contando la historia de su vida, Céline Dion abre su corazón en el documental Soy Celine Dion donde, en el tráiler, muestra "una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida", explicó Prime Video.

La artista canadiense comparte momentos importantes en su carrera, pero se quiebra al hablar del mal neurológico que padece ya que le impide cantar, sin embargo, se esfuerza para poder recupera su vida porque "lo echaba mucho de menos, a la gente, pero no voy a parar, no voy a rendirme", se le escucha decir.

Desde disfrutar con Céline Dion en un paseo por su vestuario de alta costura o los objetos personales en su gira, hasta pasar con ella tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca vista de la estrella.

Soy Céline Dion abarca más de un año de grabación mientras la legendaria intérprete, que inmortalizó piezas como My heart will go on y Power of love, trabaja sin descanso para lograr vivir una vida abierta y auténtica, a pesar de la enfermedad.

¿Qué enfermedad padece Céline Dion?

En el tráiler, Céline Dion explica cómo se sintió cuando le comunicaron el diagnóstico del Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y afirma que, al principio, no podía decir palabra. Prime Video presenta el documental como "una carta de amor a sus 'fans'", donde la cantante se abre en canal para recorrer su pasado y su presente, mientras revela su lucha este mal.

El SPR es una afección neurológica incurable que va deteriorando el control de los músculos, y cuenta cómo se esfuerza para continuar con su vida entre terapias vocales, ejercicios y medicamentos.

El documental Soy Céline Dion cuenta con la producción de Irene Taylor, Stacy Lorts, Julie Begey Seureau y Tom Mackay, y la producción ejecutiva de Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter y Krista Wegener; estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

"Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar", asegura una decidida la intérprete, dispuesta a recuperar su vida después de que la enfermedad la alejase de los escenarios en 2022.

¿Qué dijo la hermana de Céline Dion sobre su salud?

En una entrevista concedida a la revista Hello! en septiembre de 2023, la hermana de Céline Dion compartió detalles sobre el estado de salud de la icónica cantante. Según ella, Céline enfrenta diariamente las dificultades derivadas de su diagnóstico del síndrome de persona rígida. Lamentablemente, la situación no ha mostrado mejoras significativas hasta el momento.

"Céline está luchando todos los días para superar sus dificultades. La situación no ha mejorado (...) Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. La gente suele levantarse de un salto por la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla, esto es un poco así, pero en todos los músculos", comentó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres