Céline Dion lucha por superar la rara enfermedad que padece: "Estoy decidida a volver a los escenarios"

Céline Dion, alejada de la vida pública debido a problemas de salud, reafirmó su determinación de regresar algún día a los escenarios y de superar la rara enfermedad que está enfrentando. Esto lo compartió con sus fans, a través de una publicación en Instagram.



Diagnosticada en 2022 con una afección neurológica llamada síndrome de la persona rígida (SPR), la estrella canadiense, quien está a punto de cumplir 56 años, compartió que superar esta enfermedad ha sido una de las experiencias más difíciles de su vida.



La última vez que Céline fue vista en público fue a principios de febrero durante una breve aparición sorpresa en los Premios Grammy 2024. Durante su participación, presentó el premio al Álbum del Año, el cual cayó en manos de Taylor Swift.





¿Qué dijo Céline Dion sobre su retorno a los escenarios?

Céline Dion recurrió a sus redes sociales para sincerarse y compartir que superar el síndrome de la persona rígida (SPR) "ha sido una de las experiencias más desafiantes" de su vida. "Sigo decidida a regresar algún día a los escenarios y a llevar una vida lo más normal posible", agregó.



Recordada por éxitos como My Heart Will Go On y I'm Alive, Céline acompañó su mensaje con una fotografía donde posa sonriente junto a sus tres hijos, con motivo del Día Internacional de Sensibilización sobre el SPR.



"Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo de mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes", expresó la cantante. "Quiero extender mi aliento y apoyo a todos aquellos en el mundo que se han visto afectados por SPR. Quiero que sepan que pueden superar esto, ¡Nosotros podemos superar esto!".

¿Qué enfermedad padece Céline Dion?

Céline Dion, galardonada con dos Premios Oscar y varios Premios Grammy, hizo pública su lucha contra el síndrome de persona rígida (SPR) en octubre de 2021. Esta enfermedad, que afecta el sistema nervioso y desencadena espasmos musculares, ha obligado a la cantante a dar un paso atrás de los escenarios.



En diciembre de 2022, Céline habló abiertamente sobre los impactos de su diagnóstico de SPR, revelando: "Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces incluso me dificultan caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como solía hacerlo antes".



Dos meses después, la cantante compartió más sobre su experiencia con el objetivo de concienciar sobre esta afección: "Estos últimos dos años han sido un gran desafío para mí, desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir y gestionarla, pero sin permitir que me defina".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis