Céline Dion habla de su enfermedad neurológica: "No dejaré que me defina"

Céline Dion aborda con detalle por primera vez la enfermedad neurológica que enfrenta en un nuevo documental, programado para ser estrenado por Prime Video. La cantante comparte su experiencia con el objetivo de concienciar sobre esta afección: "Estos últimos dos años han sido un gran desafío para mí, desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir y gestionarla, pero sin dejar que me defina".

La intérprete de I'm Alive compartió a través de su sitio web que el servicio de transmisión de Amazon adquirió los derechos de emisión de I am: Céline Dion. Este documental, dirigido por la cineasta Irene Taylor, nominada al Oscar en 2009 por su cortometraje documental The Final Inch, recoge la vida de la icónica cantante desde el momento en que recibió el diagnóstico.

¿Qué dijo Céline Dion sobre su salud?

A sus 55 años, la cantante compartió que los últimos dos años han representado "un gran desafío" desde que recibió el diagnóstico del síndrome de persona rígida (SPR, por sus siglas en inglés). Durante este período, Céline ha enfrentado la tarea de aprender a vivir con esta condición neurológica y gestionar sus efectos, a la vez que se esfuerza por no permitir que la enfermedad defina su vida.

"Mientras continúo el camino para regresar a mi carrera artística, me he dado cuenta de lo mucho que lo echo de menos, así como poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar crear conciencia sobre esta casi desconocida afección, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico", añadió.

¿Qué enfermedad padece Céline Dion?

Céline Dion, galardonada con dos premios Oscar y varios Grammy, reconocida por éxitos como My Heart Will Go On, hizo pública su lucha contra el síndrome de persona rígida en octubre de 2021. Esta enfermedad, que afecta el sistema nervioso y desencadena espasmos musculares, ha obligado a la cantante a dar un paso atrás de los escenarios.

En diciembre de 2022, Céline compartió abiertamente los impactos de su diagnóstico de síndrome de persona rígida, revelando: "Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes". A pesar de estos desafíos, la artista expresó su esperanza de estar en el camino hacia la recuperación.

¿Qué dijo la hermana de Celine Dion sobre su salud?

En una entrevista concedida a la revista Hello! en septiembre, la hermana de Céline Dion, Charlotte, compartió detalles sobre el estado de salud de la icónica cantante. Según Charlotte, Céline enfrenta diariamente las dificultades derivadas de su diagnóstico del síndrome de persona rígida. Lamentablemente, la situación no ha mostrado mejoras significativas hasta el momento.

"Céline está luchando todos los días para superar sus dificultades. La situación no ha mejorado (...) Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. La gente suele levantarse de un salto por la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla, esto es un poco así, pero en todos los músculos", comentó.

