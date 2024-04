Chaqueta que usó Michael Jackson para 'Billie Jean' será subastada por sorprendente cifra

La chaqueta que Michael Jackson lució durante su Victory tour en 1984, y que se convirtió en un elemento histórico del mundo de la música, estará disponible en una subasta a realizarse por la casa Julien's Auctions. Se espera que las ofertas oscilen entre los 80 mil y 100 mil dólares por esta pieza única.

Diseñada por el fallecido modista Bill Whitten, reconocido también por crear el famoso guante de cristal del 'Rey del pop', la puja de la prenda fue anunciada esta semana durante una conferencia de prensa en el Hard Rock Cafe de Londres, en Piccadilly Circus.

El Victory tour, de Michael Jackson, fue un hito en la historia de la música; contó con 55 presentaciones entre julio y diciembre de 1984 y generó alrededor de 75 millones de dólares en ingresos, según informa la casa de subastas.

Durante este tour, se promocionaron algunas de las canciones más exitosas de los álbumes solistas de Michael, Thriller y Off the Wall. La chaqueta de Billie Jean ha sido parte de la cultura pop desde entonces y se exhibió entre 2017 y 2019 en el Grammy Museum Mississippi en Cleveland, como parte de una exposición conmemorativa del 35° aniversario del lanzamiento del álbum Thriller.

Además de la prenda de Michael Jackson, la subasta incluirá otras reliquias de famosos del rock y el pop. Entre los artículos destacados se encuentran una chaqueta de Joan Jett de su gira de 1989, con un valor estimado entre 5 mil y 7 mil dólares; así como las zapatillas Onitsuka Tiger de Freddie Mercury, que podrían alcanzar un precio de entre 20 mil y 30 mil dólares.

¿Qué se sabe de la película biográfica de Michael Jackson?

Michael Jackson tendrá una próxima película biográfica de la mano de Universal Pictures, industria que, junto a Lionsgate, buscará conquistar a los fanáticos del 'Rey del pop' con una historia basada en los inicios del cantante con The Jackson 5, su salto a la fama con sus icónicos álbumes Off the Wall, de 1979, Thriller, de 1982, y Bad, de 1987, además de los sucesos más importantes de su vida personal y pública hasta su deceso.

Este nuevo biopic está dirigido por Antoine Fuqua bajo el guion de John Logan. La película, que busca llegar a los cines el 18 de abril de 2025, comenzó a rodarse en enero de este año bajo la producción de Graham King de GK Films, quien recientemente compartió un comunicado, difundido por Variety, donde expresa su satisfacción por haber completado al elenco de actores.

“Estoy encantando de haber podido reunir a un grupo de actores tan talentosos para esta película (…) Lo que aportan a estos papeles clave proporciona un rico telón de fondo para la película, que se suma al extraordinario conjunto”, señala el comunicado.

La principal estrella del filme Michael es Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, quien personificará a su tío en su debut cinematográfico. Jaafar, de 27 años, es hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson y exintegrante de Jackson 5. "Es sorprendente lo mucho que se parece a Michael”, expresó Antoine Fuqua a Entertainment Weekly.

Otros integrantes del elenco son: Jessica Sula como La Toya Jackson (hermana mayor de Michael), Liv Symone como Gladys Knight, Kevin Shinick como Dick Clark, KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray (ex seguridad y amigo de confianza de Jackson) y Kendrick Sampson como Quincy Jones.

