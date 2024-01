Nia Long hará el papel de la madre de Michael Jackson en nueva película biográfica

Nia Long, la recordada actriz de ‘Lisa’ la novia de Will Smith en El príncipe de Bel-Air, será una de las protagonistas en Michael, la próxima película biográfica del fallecido ídolo pop Michael Jackson que se estrenará en las salas de cine el próximo 18 de abril de 2025. De acuerdo con información de Variety, Long hará el papel de Katherine Jackson, madre del cantante y matriarca de la familia Jackson y la banda adolescente The Jackson 5.

Según informó el medio estadounidense, fue Antoine Fuqua, director de Michael, quien confirmó la participación de Nia Long en el drama de la vida del ‘Rey del pop’. “Nia ha realizado actuaciones icónicas a lo largo de su carrera (…) Soy fan desde hace mucho tiempo porque sus personajes se quedan contigo”, precisó el cineasta.

“Estoy emocionado de trabajar ahora junto a ella mientras ella vierte todo eso en Katherine Jackson: una mujer que fue el pegamento, la roca y el corazón de la familia Jackson durante sus mejores y más turbulentos momentos”, añadió.

Por su parte, John Logan, guionista del largometraje, mencionó la importancia de Katherine Jackson en la vida de su octavo hijo Michael Jackson. "Katherine Jackson es un increíble pilar de fuerza y ​​gracia para toda la familia Jackson. Como madre, fue desinteresada y soportó fuerzas que escapaban a su control, pero aun así logró ayudar a construir un legado sin medida”, resaltó.

En esa misma línea, el productor de la película, Graham King, mencionó su sorpresa al ver la naturalidad con que Nia Long interpretaba a Katherine Jackson. “Más allá del increíble talento de Nia, me conmovió profundamente su conexión con el material y su compromiso de honrar a Katherine y el amor que tenía por su hijo”, precisó.

Nia Long es recordada por ser la novia de Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air'. | Fuente: NBC

¿Quién es Nia Long, la nueva actriz en ‘Michael’?

Nia Tlita Long es una actriz estadounidense de 53 años. Es recordada por sus actuaciones en películas como: Mi abuela es un peligro, Los colegas del barrio, Todo es un viernes, El padrino de la boda, ¡Quieren volverme loco!, Love Jones, entre otros.

No obstante, Nia Long es más recordada por hacer el papel de Lisa, la novia de Will Smith en la icónica serie estadounidense El príncipe de Bel-Air. Del mismo modo, el 2023 protagonizó la comedia de Netflix, You People, al lado de Eddie Murphy.

¿De qué tratará la película biográfica de Michael Jackson?

El filme de la biografía de Michael Jackson se basará en varios aspectos de la vida del músico fallecido en junio de 2009. La historia contará sus inicios con The Jackson 5 y su incursión como bailarín y cantante, además de su gran ascenso en los escenarios donde hizo vibrar a millones de fanáticos con sus coreografías y su voz.

“Michael traerá al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante, pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop. La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado por sus actuaciones más icónicas. Como nunca, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido”, expresa la sinopsis oficial de Lionsgate.