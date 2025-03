Hija de Charlie Sheen quiere operarse la nariz para frenar el bullying por su parecido con el actor

La primogénita de Charlie Sheen compartió que su parecido con su famoso padre ha sido motivo de burlas, lo que la impulsó a buscar cirugía estética.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las parejas más conocidas y famosas en los 2000 en Hollywood fue Denise Richards y Charlie Sheen. Tras salir durante dos años, contrajeron nupcias y tuvieron su primera hija en 2003. No obstante, dos años después, la llegada de su segundo bebé marcó una etapa agridulce para ambos por lo que decidieron divorciarse.

Pese a que mantenían una buena relación, con el tiempo se fue deteriorando, más aún cuando Richards denunció a Sheen de no pasarle manutención dando a entender que ella sola se hacía cargo de sus niñas. Sin embargo, parece que, hasta la fecha, ese recelo aún se mantiene ya que su primogénita Sami, reveló que quiere operarse la nariz para no parecerse a su papá.

"Imagínate lo bonita que estaré", dijo en el último episodio del reality Denise Richards & Her Wild Things. "Tuve que lidiar con el acoso escolar. La gente decía que me parecía a mi papá. De hecho, el otro día recibí un comentario de alguien que decía: 'Nunca serás tan bonita como tu mamá'", comentó.

Cuando llegó al médico, Sami le explicó que solo quería tener "una nariz más femenina". Por otro lado, Denise Richards se dirigió a la cámara y no pudo ocultar su llanto. "Que mi hija quiera operarse la nariz me pone muy triste [...] Me siento mal porque tenga que estar a la altura de mi nariz, o lo que sea, porque no quiero que mis hijas sientan que tienen que verse de cierta manera", comentó entre lágrimas.

La relación entre Denise Richards y Charlie Sheen

El romance que tuvieron fue intenso y turbulento. Se conocieron en el 2000 mientras filmaban la película Good Advice y comenzaron a salir poco después. En diciembre de 2001, Sheen le propuso matrimonio, y se casaron en junio de 2002. Tuvieron dos hijas, Sam (2004) y Lola (2005). Al inicio, su relación parecía estable, y Richards apoyó a Sheen en su sobriedad.

En 2005, mientras estaba embarazada de su segunda hija, Denise pidió el divorcio, citando comportamientos violentos, abuso de sustancias y amenazas por parte de Sheen. El divorcio se finalizó en 2006 y tuvo una disputa legal por la custodia de sus hijas. A pesar de los conflictos, con el tiempo lograron una relación más cordial por el bienestar de sus hijas. Incluso en 2012, Richards cuidó a los hijos de Sheen y su exesposa Brooke Mueller cuando ellos enfrentaban problemas personales.

Hubo momentos de tensión, especialmente cuando Sheen la insultó públicamente en redes sociales, pero también intentos de reconciliación amistosa.

Código Pulp EP06 | T1 | ¿Quién es el doctor Who? La ficción fantástica británica es muy rica: uno de los fenómenos más carismáticos y longevos de su tradición televisiva es el mito de la ciencia ficción DOCTOR WHO, creado hace más de 60 años. Este simpático justiciero extraterrestre denominado El Doctor posee la facultad de reencarnarse periódicamente con diferentes rasgos humanos, por lo que son muchos actores quienes lo han interpretado. Tras la cancelación de la serie en 1989, sus aventuras adquirieron nueva vigencia con su relanzamiento en 2005, gracias a los fabulosos guiones de Russell T. Davies y el protagonismo de Christopher Eccleston. De DOCTOR WHO y seguramente también de su encarnación más exitosa en el actor David Tennant hablaremos con su fan número uno en el Perú, Chica Canela. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00