Camila Cabello se desmayó durante concierto en México tras subirse a un aparato giratorio

Camila Cabello pasó un gran susto en México. ¿Qué sucedió? Resulta que la cantante cubana-estadounidense estaba realizando una presentación mientras entonaba su reciente tema 'June Gloom' cuando de repente se sintió mareada al punto de desplomarse por unos segundos.

De acuerdo con un video compartido por el medio ABC de España, la compositora y actriz se colocó encima de un aparato giratorio. En ese momento se ve cómo ella cae de rodillas sobre los metales de la máquina mientras sostiene el micrófono ante los gritos de los asistentes que no se dieron cuenta de lo que pasaba.

Por otro lado, la propia Camila Cabello confirmó que se había desmayado durante el show. Fue en una entrevista con el programa australiano The Project que la artista de 28 años habló sobre el incidente. "Tenía mal de altura y estaba girando tan rápido que, literalmente, me desmayé", declaró.

Del mismo modo, recordó que fue su madre quien se percató de lo que pasaba con ella. "Mi mamá vio que yo cerré los ojos y no me levantaba. Recuperé la conciencia a tiempo para la siguiente canción", añadió.

Cabe mencionar que, en el videoclip del tema 'June Gloom', Camila Cabello aparece en juegos infantiles giratorios. No obstante, la expareja de Shawn Mendes remarcó que no volverá a traer esos aparatos a sus presentaciones. "No creo que volvamos a traer ese juego", concluyó.

Camila Cabello señaló que su madre fue la única que se percató de lo sucedido. | Fuente: Instagram (camila_cabello)

Camila Cabello y su nuevo novio fueron vistos en Roma

Camila Cabello vive un nuevo capítulo amoroso luego de confirmarse su separación con el cantante Shawn Mendes a mediados del 2023. Recientemente, la intérprete de 'Havana' fue vista en Roma besándose con Henry Junior Chalhoub, un millonario empresario heredero del Grupo Chalhoub.

Los dos paseaban por la ciudad italiana cuando fueron captados por paparazis dándose un apasionado beso demostrando su cariño y confianza tras su primera aparición pública como pareja en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París.

"La pareja se mostró feliz y cercana, disfrutando de su escapada europea. La cantante (Camila Cabello) lució un suéter negro que complementó con unos aretes dorados estilo 'hoop' de Bohomoon", remarcó People.

Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub fueron vistos por primera vez en Ibiza en agosto de 2023 luego de que se conociera la ruptura de la cantante con Shawn Mendes. Este año ambos estuvieron en varios eventos juntos incluyendo la gala de los premios BAFTA en febrero último.

Camila Cabello es una popular cantante y compositora cubana-estadounidense. | Fuente: Instagram (camila_cabello)

Camila Cabello expresó su admiración por Luis Miguel

En setiembre de 2024, Camila Cabello estuvo México para participar en un festival, donde sorprendió al rendir un homenaje a Luis Miguel.

La cantante de raíces mexicanas subió al escenario luciendo una camiseta con la imagen del intérprete de Cuando calienta el sol, demostrando al público su admiración por el cantante mexicano.

En una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la exintegrante de Fifth Harmony habló en español y resaltó su orgullo por tener raíces mexicanas. "Me encantaría hacer un dueto con Luis Miguel (…) Una canción de mariachis con él. Sería México en la piel", declaró emocionada.

Además, la artista dijo que su conexión con México la llena de energía, especialmente cuando está en compañía de su familia: "Estar en México de verdad me recarga el alma (…) ver a mi papá en su ciudad". También expresó su amor por la comida del país azteca, revelando su pasión por los "taquitos".

