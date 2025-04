John Boyega arremete contra Star Wars y dice que es una franquicia "blanca y elitista"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Boyega, conocido por interpretar a Finn en la tercera trilogía de Star Wars, habló sobre la falta de diversidad en la franquicia creada por George Lucas. En una entrevista con motivo del nuevo documental de Apple TV+, Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood, el actor dijo que la saga espacial siempre ha proyectado una imagen "blanca y elitista" y que la presencia de un personaje negro es vista como algo inusual.

"Déjenme decirles, Star Wars siempre tuvo el ambiente de estar en el espacio más blanco y elitista. Es una franquicia tan blanca que la existencia de una persona negra en [ella] ya era algo", dijo Boyega en el documental. "Algunos fans de Star Wars intentan decir: 'Bueno, teníamos a Lando Calrissian y a Samuel L. Jackson'. Pero es como decir cuántas chispas de chocolate hay en la masa de galletas. Es como si solo las hubieran esparcido por ahí".

John Boyega critica a Disney por el trato desigual a su personaje en Star Wars

Boyega también habló de cómo los personajes de Daisy Ridley y Adam Driver tuvieron un desarrollo más profundo en comparación con el suyo y el de Kelly Marie Tran. "Le dieron todos los matices a Adam Driver y Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todos lo saben", afirmó.

En 2020, el actor ya había criticado a Disney en una entrevista con GQ por promocionar a Finn como un personaje clave solo para relegarlo después. "Lo que le diría a Disney es que no saquen a un personaje negro, lo promocionen como si fuera mucho más importante para la franquicia de lo que realmente es y luego lo hagan a un lado. No está bien. Lo diré claramente".

John Boyega revela conversaciones con Disney

Posteriormente, Boyega reveló a The Hollywood Reporter que un ejecutivo de Disney lo contactó para tener una conversación sobre el tratamiento de personajes diversos en la franquicia.

"Hubo muchas explicaciones de su parte sobre la forma en que veían las cosas. También me dieron la oportunidad de explicar cómo fue mi experiencia. Espero que el hecho de ser tan abierto con mi carrera, en este punto, ayude al próximo hombre, al tipo que quiere ser el asistente, al tipo que quiere ser productor. Espero que la conversación ya no sea un tabú porque alguien simplemente vino y lo dijo", declaró.

El documental Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood está disponible en la plataforma de Apple TV+.

