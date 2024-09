¿Cómo hizo Charly García para incluir una canción de John Lennon a su nuevo disco?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Charly García tradujo al español 'Watching the Wheels', uno de los últimos e icónicos temas de John Lennon, fallecido exintegrante de The Beatles, quien plasmó su talento en dicho sencillo, del álbum Double Fantasy (1980), para reflexionar sobre su retiro temporal de la música con el fin de dedicarse a la crianza de su hijo Sean Lennon junto a su amada Yoko Ono.

Ahora, Charly García incluyó la canción a su décimo cuarto álbum ‘La lógica del escorpión’, que marca su regreso a la música luego de siete años de ausencia. Con ello, el cantante argentino de 72 años hizo algo inédito: traducir por primera vez al español una canción de John Lennon con el visto bueno de la familia y de la viuda Yoko Ono.

Fue Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, quien confirmó que el mismo Charly García logró que la familia del exmiembro de The Beatles apruebe la versión en español de 'Watching the Wheels' para incluirlo a su nuevo disco lanzado el último miércoles.

“La realidad es que cuando escuchamos la versión de 'Watching the Wheels', le dijimos a Charly que había que pedir autorización para que este tema se incluya en el disco. Él lo sabía, pero nos dijo: ‘No habrá ningún problema porque yo conozco a la familia de Lennon. Conozco a Yoko, conozco a sus hijos”, señaló Amato en diálogo con el programa radial ‘Todo lo demás también’, de FM Mega, en Argentina.

Charly García regresó a la industria musical con su décimocuarto álbum 'La lógica del escorpión'. | Fuente: Instagram (charlygarcia)

Familia de John Lennon aprobó que canción salga en el disco de Charly García

De acuerdo con la versión del presidente de Sonic Music, la familia de John Lennon se enteró “por casualidad” de la versión en español de 'Watching the Wheels' interpretada en estudio por Charly García. Es así como los familiares del fallecido músico británico pidieron que se aprobara el tema de García.

“Las primeras respuestas eran ‘no’ porque las compañías directamente tienen la orden de decir que ‘no’. Para ser claro: no existe ninguna canción de John Lennon traducida al español que haya sido aprobada por la familia Lennon. Excepto ‘Watching The Wheels by Charly García’. Esta es la realidad”, resaltó Damián Amato.

Cabe mencionar que 'Watching the Wheels' ya había sido versionada al español en un demo de Charly García para el álbum Kill Gil (2010). Dicha canción incluía parte de la letra en español con ciertas libertades del argentino para cantar unas estrofas en inglés con su propio estilo.

Si bien la canción formó parte de las grabaciones de Kill Gil, la versión ‘Mirando las ruedas’ de Charly García salió de manera reducida con menos de dos minutos, menos tiempo que la original de John Lennon que alcanzaba los cuatro minutos.

Charly García consiguió que familia de John Lennon aprobara la inclusión de tema 'Watching the Wheels' en español.Fuente: EFE

¿Qué canciones se incluyen en La lógica del escorpión, de Charly García?

La lógica del escorpión, de Charly García, contiene 13 temas, entre canciones inéditas, nuevas versiones de temas propios y de grandes artistas como John Lennon, Roger McGuinn y Luis Alberto Spinetta.

Temas de La lógica del escorpión, de Charly García

Rómpela

Yo ya sé

El club de los 27

La medicina n°9

Te recuerdo invierno

Autofemicidio

América

Juan Represión

Estrellas al caer

La pelicana y el androide

Watching the wheels

La lógica del Escorpión

Rock and Roll Star

El nuevo disco de Charly García incluye colaboraciones de ilustres colegas del rock en español como: Fito Paez, David Lebón y Pedro Aznar, más la voz del recordado Alberto Spinetta.

