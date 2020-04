Chen, cantante de EXO, se convirtió en padre este 30 de abril. | Fuente: Twitter

Chen, integrante de la banda de K-pop EXO, se convirtió en padre por primera vez. Diversos medios de Corea de Sur anunciaron la nueva etapa del artista y aseguraron que la esposa del cantante dio a luz en la clínica de Cheongdam dong.

Sin embargo, la empresa que representa a la banda, SM Entertainment, envió un comunicado de prensa confirmando el nacimiento del bebé: “Chen tuvo una hija que nació hoy”, se puede leer.

Después de enterarse de la buena noticia, las fanáticas de EXO volvieron tendencia el hashtag #WelcomEXOPrincess para demostrarle su apoyo en su etapa como padre. Además, le enviaron mensajes de felicitación.

El fandom de muchos países del grupo de K-pop expresaron su alegría y también le mostraron apoyo debido a que es un tema tabú que se casara mientras su pareja está esperando un hijo, fue tanta la polémica que pidieron que se le retirara del grupo.

A pesar de ello, Chen contó que se enamoró y ha tomado esa decisión importante: "Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Estaba preocupado y desconcertado sobre las situaciones que podría provocar como resultado de esta decisión, pero he estado discutiéndolo con mi agencia y el resto de los miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para que no les sorprendiera de golpe.

EL MATRIMONIO DE CHEN

De acuerdo con SM Entertainment, agencia que representa a EXO, el artista celebró la unión con su pareja en un ambiente netamente cerrado y pide a sus fanáticas que comprendan la situación.

Kim Jong-dae también quiso pronunciarse mediante una carta la noticia de su compromiso. Además, Chen confirmó que su esposa está esperando un bebé:

“Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza. No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje”.