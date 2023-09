Martin Scorsese reiteró su crítica a la industria de superhéroes en el cine: ¿qué dijo?

Martin Scorsese está a la espera del estreno de su nueva película ‘Los asesinos de la luna’ el próximo 20 de octubre con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. El reconocido cineasta estadounidense espera que su filme, basado en hechos reales, sea uno de los mejores éxitos de taquilla en los cines de este 2023.

No obstante, el director volvió a criticar a las películas de superhéroes basadas en la industria del cómic. Ahora, en una nueva entrevista dada a GQ, Scorsese calificó de “negativa” la posible “omnipresencia” que podrían tener ese tipo de largometrajes al ser consultado sobre los éxitos y la popularidad de las películas de DC o Marvel.

“El peligro es lo que (las películas de cómic) le está haciendo a nuestra cultura (...) Porque ahora habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso: eso es lo que son las películas", declaró el director de ‘Taxi Driver’, ‘Buenos muchachos’, ‘El irlandés’, entre otros filmes.

Seguidamente, Martin Scorsese, ganador al Premio Óscar como mejor director con ‘Los Infiltrados’ (2007), afirmó que el público “ya piensa eso” de las películas de cómic por lo se debería “luchar con más fuerza” y que dicha lucha “tiene que venir desde la base”.

Martin Scorsese está a la espera del estreno de su última película 'Los asesinos de la luna'. | Fuente: Instagram (martinscorsese_)

“Tienen que venir de los propios cineastas. Y tendrán, ya sabes, a los hermanos Safdie, y tendrán a Christopher Nolan, ¿sabes a qué me refiero? Golpearlos por todos lados y no rendirse. Veamos lo que tienen. Hay que salir y hacerlo. Venir a reinventarse. No quejarse de eso. Pero es verdad, porque tenemos que salvar el cine”, expresó.

Anteriormente, el director de ‘El lobo de Wall Street’ causó revuelo por su arremetida contra las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en una conversación con Empire durante la promoción de su película ‘El Irlandés’ el 2019.

“No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos”, dijo.

Martin Scorsese lamentó el uso de streaming para difundir películas

En otro momento, Martín Scorsese cuestionó el uso de streaming de las industrias cinematográficas para proyectar películas de cine. “Creo que el contenido fabricado no es realmente cine”, mencionó.

“Es casi como si la Inteligencia Artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengas directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas, qué te aportarán? Aparte de una especie de consumación de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te está dando?”, añadió el cineasta.