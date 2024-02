"De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro": Belinda y las indirectas a Christian Nodal en 'Cactus'

Con varias indirectas a Christian Nodal, Belinda lanzó su nueva canción Cactus. Después de años de ausencia, la cantante ya había dado indicios de su regreso a la industria luego de borrar sus fotos de Instagram y de mostrar algunos avances.

Aparte de anunciar su tema, también lanzó el videoclip musical que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. En el clip, la intérprete no dudó en romper su silencio y contó cómo fue su relación con su colega. Una de las frases que más caló en Cactus fue "De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro".

Como se recuerda, Christian Nodal se hizo varios tatuajes por su expareja y, tras el fin de su compromiso, algunos los cubrió y otros los borró.

El videoclip de Cactus tiene varias referencias al cantante de música regional: su sombrero de vaquero, el color verde característico de sus shows, los tatuajes en sus manos y más. Asimismo, Belinda da a entender que, cuando estaban juntos, se sentía como un cactus, pero cuando su romance llegó a su fin, floreció.

Las indirectas de Belinda a Nodal en Cactus

“No todo fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas” “De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro” “Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar” “Yo nunca dije nada de ti y con respeto me fui” “A nuestro amor nunca le diste respeto”

Cazzu y Christian Nodal iniciaron una relación en junio de 2022 y son padres de una niña.Fuente: @cazzu

Christian Nodal se borró los tatuajes de Belinda

Cuando mantenían una relación, Nodal se hizo varios tatuajes por Belinda. Por ejemplo, se puso Utopia, nombte del disco de su expareja, pero lo tapó con una flor roja y un corazón. También decía 'Beli' y lo cubrió con cuatro palos de baraja.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de los ojos en su pecho, pero cuando terminaron, mostró el nuevo resultado en el programa Venga la alegría en abril de 2022.

"Me tatué, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho", dijo Christian Nodal.

¿Por qué Belinda y Nodal terminaron?

Christian Nodal reveló que su relación con Belinda terminó porque se cansó de darle dinero para todo. "Hasta para pagarle el dentista", como se leyó en las capturas de las conversaciones que ambos tenían. Además, arremetió contra su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, publicó.

Asimismo, agregó una captura de pantalla de una conversación con Belinda donde la actriz le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás?”, dicen los mensajes.

No obstante, después se muestra que la cantante se habría molestado con Christian Nodal por no haberle dado el dinero: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

