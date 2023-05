Christian Nodal estrenó 'Cazzualidades', tema dedicado a Cazzu: "Hablar de amor es hablar de vos"

El mexicano Christian Nodal no puede ocultar la felicidad de que pronto conocerá a su primer hijo, fruto de su relación con Cazzu. Además, en todo momento ha compartido su amor por ella y no ha dudado en demostrarle su amor al componerle una canción.

'Cazzualidades' se llama la canción que el intérprete de música regional le dedicó a la argentina. El videoclip ha enamorado a muchos de sus fanáticos ya que ambos son los protagonistas y muestran su complicidad.

"Una noche de pasión lleva una vida de deseos, puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero, desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños, lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento", reza la primera parte del éxito.

"Si estoy sonriendo es por tu culpa, quiero bailarte al ritmo de una cumbia, a Cazzu tú eres lo que buscaba, nah, tú eres mejor de lo que me tocaba", continúa Christian Nodal en referencia al nombre verdadero de su pareja, Julieta Emilia Cazzuchelli.

Después del lanzamiento de 'Cazzualidades', la cantante se emocionó y compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciéndole a su pareja por ser la musa de este tema: “Gracias, mi amor, por escribirme la canción más preciosa del mundo te amo enormemente”. A lo que el mexicano respondió: “La cazzualidad más preciosa, te amo, mami”.

¿Qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal?

Después de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran que están esperando su primer hijo, muchos de los fanáticos estaban a la expectativa de qué pensará Belinda, la expareja del cantante mexicano.

Si bien la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ había guardado silencio, decidió dar algunas declaraciones tras la insistencia de los reporteros. “Un bebé es una gran bendición”, mencionó para el programa De primera mano.

“Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo por qué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, señaló.

Además, Belinda pidió que no le vuelvan a preguntar sobre Cazzu y Christian Nodal ya que ellos están en una nueva etapa y ella es parte del pasado. “Les deseo lo mejor”, finalizó.