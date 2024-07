Johnny Depp es vinculado sentimentalmente con una modelo rusa de 28 años: "Se ven de vez en cuando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Johnny Depp está siendo vinculado sentimentalmente con la modelo rusa Yulia Vlasova. Los rumores comenzaron cuando la joven, de 28 años, compartió en sus redes sociales imágenes que mostraban a ambos en actitudes cariñosas.

El diario británico Daily Mail informó que los dos fueron vistos una situación íntima mientras salían del helipuerto de Londres. Desde entonces otros medios en Estados Unidos, ofrecieron más detalles sobre la naturaleza de su relación.

Fuentes de Entertainment Tonight (ET) y People revelaron que el vínculo entre Depp y Vlasova es "casual" y que aún no se consideran oficialmente pareja. "Se conocen desde hace algunos años y se ven de vez en cuando", mencionó un allegado a ET.

¿Quién es Yulia Vlasova?

Además de su carrera como modelo, Yulia Vlasova es propietaria de un estudio de maquillaje y peinado en Praga (República Checa), señala People. Anteriormente, en su cuenta de Instagram (ahora eliminada), compartía publicaciones que resaltaban su cercanía con el actor de 61 años.

En julio de 2022, la joven rusa acompañó a Johnny Depp en un concierto de Jeff Beck en Praga, y publicó fotografías del evento, incluyendo un selfie en el que el actor la besaba en la mejilla.

A principios de 2024, la modelo respondió en redes sociales que el protagonista de Piratas del Caribe era su actor favorito, describiéndolo como "un hombre increíblemente talentoso e inspirador", incluso adjuntó una imagen de sus manos sobre sus piernas.

¿Johnny Depp regresará como Jack Sparrow?

Han transcurrido casi siete años desde el último estreno de la saga Piratas del Caribe en los cines, y Disney continúa explorando nuevas posibilidades para el reinicio de la franquicia. Informes recientes han sugerido diversas ideas para el futuro de la saga, entre ellas una película protagonizada por Margot Robbie en el papel principal, así como un plan para reintegrar a Johnny Depp como Jack Sparrow.

Sin embargo, todo indica que la franquicia optará por un reinicio total, partiendo de cero con nuevas narrativas y personajes.

En una entrevista con Comicbook, el productor Jerry Bruckheimer, quien ha estado vinculado con la franquicia, habló de los planes de Piratas del Caribe, así como de Top Gun, otra de sus exitosas sagas, analizando cuál de las dos podría regresar primero a la pantalla grande.

"Es difícil decir. No lo sabes realmente, simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes a un actor que es icónico y brillante. Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun, no puedo decirte. Pero vamos a reiniciar Piratas del Caribe, así que es más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores", comentó Bruckheimer en referencia a la ausencia de Johnny Depp en el proyecto.

El guion de Piratas del Caribe 6 fue aprobado por Disney

Craig Mazin, conocido por ser el creador de The Last of Us, ha estado trabajando en una historia para la nueva entrega de Piratas del Caribe junto al guionista original Ted Elliot. Aunque el proceso se vio interrumpido debido a huelgas de actores y guionistas, Mazin describió su guion como "muy extraño", pero recibió una respuesta positiva por parte de Disney.

"Lo presentamos y pensamos: 'no hay forma de que lo compren, es demasiado extraño´'. ¡Y lo hicieron! Luego escribimos un guion fantástico y ocurrió la huelga", comentó.

