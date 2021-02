Christopher Plummer, leyenda de "La novicia rebelde", murió a los 91 años. | Fuente: EFE / Fox

Christopher Plummer, famoso por interpretar al capitán Von Trapp en la película musical "La novicia rebelde", falleció a los 91 años.

"Era un tesoro nacional que disfrutaba sus raíces canadienses. A través del arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su legendaria vida perdurará por generaciones. Estará por siempre con nosotros", comentó Lou Pitt, su amigo y mánager a Variety.

En el 2012, Plummer ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario por su papel en la comedia romántica "Beginners". Así se convirtió en el intérprete más longevo -tenía 82 años- en conseguir este galardón. También se llevó el Globo de Oro y el SAG Award por este rol.

El artista canadiense -cuya carrera abarca siete décadas de éxito en el teatro, cine y la televisión- se mudó a Nueva York en la década del 50'. En 1954, hizo su debut en Broadway y, en adelante, consiguió protagónicos especialmente interpretando obras de Shakespeare como "Otelo", "Macbeth" y "El rey Lear".

Con "La novicia rebelde" (1965) consiguió el rol por el que siempre sería recordado gracias a que se convirtió en un clásico del cine. Si bien él describió como desagradable la filmación del musical, con excepción de trabajar con Julie Andrews, admitió que la película estaba bien hecha y que estaba orgulloso de ser asociado con ella debido a su popularidad.

LARGA CARRERA

En la carrera de Christopher Plummer también destacan otras cintas como "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" y "A Beautiful Mind".

Otro de sus trabajos más memorables involucró solo su voz. En "Up", la cinta animada de Pixar, dio vida al anciano Charles Muntz quien emprende una misión para cumplir el sueño de su fallecida esposa. También prestó su voz para "My Dog Tulip" y "9".

El artista continuó trabajando hasta cumplir los 90 años. Entre sus últimos títulos destacan "All the Money in the World" (2018) diridiga por Ridley Scott.