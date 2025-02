Christy Carlson Romano, exestrella de Disney, recibe un disparo accidental durante la fiesta de cumpleaños de su esposo

La actriz de Even Stevens dijo estar "agradecida de estar viva" tras el brutal accidente. Diversas personalidades enviaron su apoyo a través de emotivos mensajes en redes sociales.

Lo que comenzó como una celebración terminó en un accidente que casi le cuesta la vista. Christy Carlson Romano, recordada por su papel en Even Stevens, se recupera tras recibir un disparo en la cara con un rifle de postas durante la fiesta de cumpleaños de su esposo, el actor y productor Brendan Rooney.

Durante el fin de semana, la actriz de 40 años compartió un video en Instagram asegurando a sus seguidores que estaba "a salvo", pero visiblemente afectada. En las imágenes, Romano mostraba un profundo moretón bajo su ojo derecho y explicaba que aún tenía fragmentos de la posta incrustados en su piel. "Me dispararon en el ojo. No fue divertido. Estoy a salvo", dijo con un tono serio.

Asimismo, la actriz elogió la labor de los paramédicos que la atendieron. "Son personas increíbles, como superhéroes, que nos cuidan en nuestros momentos más desesperados", expresó. En el video también bajó su párpado inferior para mostrar vasos sanguíneos rotos en su ojo y reflexionó: "Ahora puedo decir que me dispararon en la cara y viví para contarlo".

Christy Carlson Romano interpretó a Ren Stevens en la serie 'Even Stevens', la producción que lanzó a la fama a Shia LaBeouf.Fuente: Disney Channel Original Series

¿Qué le pasó a Christy Carlson Romano?

Además del video, Romano compartió un extenso mensaje donde contó cómo ocurrió el accidente. "Ayer [sábado] fue el cumpleaños de mi esposo y, como regalo, lo llevé a practicar tiro al plato. Había otro grupo con nosotros y dispararon en la dirección equivocada de manera insegura, alcanzándome en la cara", explicó.

Su esposo, Brendan Rooney, reaccionó de inmediato. "Me evaluó y me llevó al hospital", contó Romano. "Me impactaron en cinco lugares, y uno de ellos estuvo a menos de una pulgada de alcanzar directamente mi ojo derecho". A pesar de lo sucedido, la actriz se mostró esperanzada: "Los médicos seguirán monitoreándome, por ahora mi visión es normal".

Más allá del dolor físico, Romano dejó un mensaje de reflexión a sus seguidores. "Solo puedo pensar en lo agradecida que estoy de estar viva. Amo profundamente a mis hijas, a mi esposo, a mi familia y amigos. Vi mi vida pasar ante mis ojos y solo puedo decirles: abracen a las personas que aman cada vez que puedan. La vida puede cambiar en un instante".

Hollywood se solidariza

Christy Carlson Romano es una actriz, cantante y escritora conocida por interpretar a Ren Stevens en la serie Even Stevens de Disney Channel, donde compartió protagonismo con Shia LaBeouf entre 2000 y 2003. También dio voz a Kim Possible, una de las heroínas animadas más icónicas del canal, y participó en series como Big Hero 6: The Series (2018) y The Penguins of Madagascar (2010).

Tras conocerse la noticia del accidente, varias figuras del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo. Holly Marie Combs (Charmed) comentó: "Te deseo lo mejor", mientras que Keke Palmer (True Jackson, VP) escribió: "¡Odio escuchar esto, pero agradezco a Dios que sigas con nosotros". Candace Cameron Bure, la recordada DJ Tanner en Full House, lamentó el accidente: "Siento mucho que esto haya pasado", y Melissa Joan Hart (Sabrina la bruja adolescente) sumó sus palabras de aliento: "Rezando por tu sanación y recuperación completa".

