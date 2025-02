Giuliana Rengifo denuncia ser víctima de extorsión: asegura que delincuentes le piden 30 mil soles desde el penal de Piura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los extorsionadores amenazaron a la cantante con detonar una granada sino pagaban el monto de 30 mil soles. | Fuente: Instagram (@giulianarengifo)

La cantante Giuliana Rengifo denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de delincuentes, quienes le exigen el pago de S/30 mil soles a cambio de no atentar contra ella y su familia. Según la cantante, las amenazas fueron enviadas desde el penal de Piura.

Además, de acuerdo con la artista, las intimidaciones se iniciaron hace cuatro meses a través de mensajes de WhatsApp enviados al número de su representante. Los delincuentes le ofrecen “cuidarla” y no hacerle daño a cambio de un pago.

“[Fue] como un tema de cupo, [me dicen:] ‘yo te puedo cuidar porque hay dos personas que te quieren cuidar y te piden una cierta cantidad de dinero. Yo no he cedido, no voy a ceder, [pero] igual estoy asustada, no les hago caso, mi mánager corta la llamada, pero uno nunca sabe lo que puede pasar”, indicó la cantante a RPP.

Inicialmente, los extorsionadores le solicitaron a su representante el pago de una colaboración voluntaria. Sin embargo, al no recibir respuesta, amenazaron con detonar una granada sino les daban 30 mil soles.

Según las pruebas presentadas por Giuliana Rengifo, los delincuentes afirmaron tener gente ‘en todos lados’ para cumplir con sus amenazas, incluso una de ellas fue dirigida a su hija. “Sería una pena que encuentres muerta a tu hija’”, fue uno de los mensajes amenazantes.

Refuerzan vigilancia en residencia de la cantante

Tras la denuncia, se dispuso que efectivos del Serenazgo y la Policía Nacional refuercen la vigilancia en la zona donde reside la cantante y su familia. Esto luego que se reportaran movimientos sospechosos de motocicletas en el área, según informó la ex Agua Bella.

No obstante, pese a las medidas de protección que recibe, los extorsionadores afirmaron contar con mayor capacidad operativa que la Policía Nacional.

“Nadie te va a cuidar las 24 horas, así que alinéate de una vez, la única solución es el dinero”, se lee en otro de los mensajes extorsivos.

Giuliana Rengifo ya ha formalizado la denuncia en la comisaría y ha solicitado garantías para su vida y la de sus seres queridos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la delincuencia organizada.