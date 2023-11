"Claramente ya estoy congelada": Mariah Carey revela cómo nació la idea del video 'It's Time'

"¡Es hora!", exclama Mariah Carey en un video que se ha vuelto rápidamente viral en las redes sociales, anunciando la llegada de la temporada navideña. En la grabación, la cantante emerge de un gigantesco bloque de hielo y entona el coro de su icónica canción All I Want for Christmas Is You, con su característico silbido.

La artista conversó con el programa Nightline de ABC, en donde compartió detalles sobre el éxito de su sencillo navideño, el cual ha logrado ser el número uno en la historia de canciones relacionadas con esta festividad. Se estima que este logro le ha generado alrededor de 72 millones de dólares en ingresos.



"La escribí bastante rápido, en tan solo 15 minutos", comentó. "Estaba trabajando por mi cuenta, tocando un pequeño teclado Casio y anotando palabras, reflexionando sobre lo que la Navidad significa para mí, lo que amo, lo que deseo y sueño, y así nació la canción".

Carey agregó que su objetivo era crear una canción atemporal que no se sintiera anclada en los años 90 y compartió que, a pesar de haber pasado casi 30 años desde su lanzamiento, sigue siendo relevante "porque mi amor por las festividades es genuino, no es falso".

¿Cómo surgió el video It's Time?

Recientemente, la artista visitó el programa de Jimmy Kimmel, donde habló sobre el éxito de su nuevo video It's Time, una idea que inició el año pasado vestida de bruja para despedir el Halloween. “Tuve que dejarme llevar porque todos estaban apresurando la temporada navideña y comenzaron a tocar mi canción, aunque les decía: ‘Todavía no, no es el momento. ¿Por qué estamos tocando canciones de Navidad?' Pero lo estaban haciendo, así que simplemente pensé que no podía controlarlo y empecé a hacer este video”.

La cantante comentó que este año se presenta dentro de un bloque de hielo porque "claramente ya estoy congelada". Añadió que no ha pensado en lo que hará el próximo año, ya que la estrategia actual ha funcionado muy bien, y dijo que la idea inicial era más sencilla: "Comenzamos solo con mi iPhone y era como yo durmiendome a las 11:59”.

All I Want for Christmas Is You

Cuando se le preguntó sobre All I Want for Christmas Is You, Mariah explicó que nunca imaginó el alcance que tendría. "Solo quería que sonara como un clásico, porque ese era el tipo de canción navideña que tenía en mente. Ahora es un clásico, pero no quería que sonara como si perteneciera a un año en particular; solo quería que fuera atemporal". Sin embargo, bromeó diciendo: "Nada supera a Rodolfo el reno de la nariz roja".

Por último, Mariah Carey confesó que escucha su propia música mucho menos que la mayoría de las personas, ya que pasa la mayor parte del tiempo en casa. Sin embargo, esto no ha detenido su carrera musical y actualmente se encuentra trabajando en nuevas canciones desde hace algunas semanas, lo cual la llena de emoción.