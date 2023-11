"A John Lennon le hubiera encantado": Paul McCartney destaca canción de The Beatles con IA

The Beatles estrenó el último viernes 3 de noviembre su tema ‘Now and Then’, última canción de sus integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que pudo ser rescatada gracias a la inteligencia artificial (IA) y bajo la dirección del cineasta Peter Jackson, quien reunió, nuevamente, a los cuatro músicos en un videoclip que, hasta la fecha, ya cuenta con 21 millones de vistas y casi 57 mil comentarios.

Es así como Paul McCartney se refirió al nuevo tema ‘Now and Then’ que fue escrita por John Lennon en 1978. En una entrevista dada al diario The Times, McCartney resaltó esta nueva adaptación de Peter Jackson, director de la película ‘The Beatles: Get Back’, quien colocó la voz de Lennon en la última canción de la banda británica.

“Ahí está John, en su apartamento, aporreando un piano para hacer una maqueta. Y ahora la hemos restaurado y es una voz cristalina y hermosa. Aún te preguntas si es algo que no deberíamos hacer, pero cada vez pensaba ‘digamos que tuve la oportunidad de preguntarle a John’. A John Lennon le hubiera encantado. Por supuesto, nunca lo voy a saber, pero que la mía es la mejor suposición que podemos tener. Ahora es una canción de The Beatles”, expresó el intérprete de ‘Let It Be’.

Cabe recordar que en 1995, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr quisieron grabar la canción escrita por Lennon para incluirla en el álbum The Beatles Anthology; sin embargo, desistieron debido a la mala calidad del audio y la falta de herramientas para recuperarlo. Ahora, Starr y McCartney decidieron participar en la última canción de The Beatles tocando la percusión, el bajo, piano y acompañando en las voces.

Paul McCartney y Ringo Starr son los dos miembros de The Beatles que quedan con vida. | Fuente: AFP

Paul McCartney asegura extrañar a John Lennon y George Harrison

En otro momento, Paul McCartney lamentó las pérdidas de John Lennon y George Harrison, los dos miembros fallecidos de The Beatles. Al respecto, el cantante de 81 años dijo que mirar las fotos de ambos en las grabaciones de ‘Now and Then’ le pareció “agridulce”.

“Lo dulce es ‘qué suerte tuve de tener a esos hombres en mi vida’, pero el hecho de que no estén aquí es amargo. Veo fotos de George y recuerdo cómo hacíamos autostop, sentados junto a la carretera, comprándonos crema de arroz. John y yo también hicimos autostop. Todos los recuerdos vuelven, pero es triste que estos chicos no estén aquí”, sostuvo.

En ese sentido, McCartney señaló que, pese a la separación de The Beatles, siempre existía un lazo entre los cuatro que los mantenía juntos. “Me gusta la idea de no separarnos. Cuando tienes a alguien a quien quieres tanto. En muchos casos se trata de un familiar, y aunque se vaya, no quieres dejarlo marchar, es lo que dice la gente. Ellos siempre están en mi memoria y en mi corazón”, añadió.