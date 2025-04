Murió Clem Burke, el histórico baterista de Blondie, a los 70 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Blondie, la icónica banda de rock estadounidense, está de luto. Su histórico baterista Clem Burke falleció a los 70 años producto de una larga lucha contra el cáncer.

Según lo confirmó Blondie en sus redes sociales este lunes, el músico, quien se integró a la banda en 1975, dejó de existir dejando una huella imborrable en uno de los grupos de rock más famosos de la historia por sus temas: Call Me, Heart Of Glass, One Way or Another, Atomic, Dreaming, Pictures this, entre otros éxitos.

"Con profunda tristeza transmitimos noticias del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda Clem Burke tras una batalla privada contra el cáncer", comenzó diciendo el grupo en un post compartido en Instagram con una antigua foto de Burke.

Para Blondie, banda liderada por la cantante Debbie Harry y el guitarrista Chris Stein, Clem no solo era un baterista, sino que, además, fue “el latido del corazón de Blondie”.

"Su talento, energía y pasión por la música fueron incomparables, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inconmensurables. Más allá de su música, Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, entusiasmo contagioso y su ética de trabajo sólido tocaron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresó el grupo.

Finalmente, Blondie extendió sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Clem Burke en todo el mundo. "Su legado vivirá a través de la tremenda cantidad de música que creó y las incontables vidas que tocó", señaló la banda pidiendo privacidad "en este difícil momento".

Clem Burke es uno de los miembros originales de la icónica banda Blondie. | Fuente: Instagram

Clem Burke y su influencia en el rock de los 70 y 80

Clem Burke fue un legendario baterista en la música Rock & Roll de los 70s y 80s. El músico no solo formó parte de Blondie sino que colaboró con diversos artistas internacionales y otro grupos del género, siendo invitado en muchos conciertos, eventos y grabaciones de estudio.

Entre las bandas donde puso todo su talento están Ramones, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond, e incluso los Go-Go's.

Asimismo, colaboró con grandes referentes de la música como Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, y Nancy Sinatra (hija de Frank Sinatra). "Su influencia y contribuciones han abarcado décadas y géneros, dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que formó parte", señaló Blondie.

De acuerdo a New York Post, Clem Burke se casó en 2003 con su esposa, Ellen Burke. La pareja no tuvo hijos.

Su última publicación en Instagram fue una nostálgica foto de un folleto de Ramones, semanas antes de su cumpleaños, el 8 de noviembre de 2024.

Clem Burke, Debbie Harry y Chris Stein en el Salón de la Fama del Rock and Roll. | Fuente: EFE

Clem Burke y su gran éxito con Blondie

Clement Anthony Bozewski, o simplemente Clem Burke, se unió a Blondie en 1975, solo un años después de su fundación con sus integrantes Debbie Harry (voz) y Chris Stein (guitarra).

El baterista formó parte del lanzamiento de los álbumes: Plastic Letters (1977), Parallel Lines (1978), Eat to the Beat (1979), Autoamerican (1980) y The Hunter (1982).

Durante sus primeros años, Blondie llegó a lo más alto de las listas de ventas en la industria gracias a temas populares como: Denis, Heart of glass, Call me, The tide is high, Hanging on the Telephone y María.

En 1983, la banda se disolvió por los problemas de salud de Chris Stein. No obstante, en 1999, Debbie Harry, alma y figura principal de la agrupación, reintegró a Blondie para dos álbumes más: No exit (1999) y Pollinator (2017), último disco de Blondie que fue un éxito comercial.

En el 2006, Clem Burke estuvo junto a Debbie Harry y Chris Stein en el reconocimiento hecho a Blondie por formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

