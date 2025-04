Bad Bunny debuta en el Tiny Desk y la "rompió" con su música tributo a Puerto Rico [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny hizo historia en la música con su debut en el Tiny Desk. El popular 'Conejo malo' estuvo por casi 35 minutos cantando al ritmo de timbales, congas, guitarras, piano, y demás instrumentos que le permitieron deslumbrar en su presentación en los estudios del National Public Radio (NPR) Music, en Washington, Estados Unidos, este lunes 7 de abril.

A poco más de tres meses de lanzar su exitoso álbum Debí tirar más fotos, y anunciar su nueva gira No me quiero ir de aquí, en varios países de Latinoamérica, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, llegó a la serie Tiny Desk Concert por primera vez rompiendo todas las expectativas en YouTube, y demás plataformas digitales, siendo visto por miles de sus seguidores.

"Un aplauso para Benito, que en verdad rompió en el Tiny", señaló el NPR Music en un post compartido en Instagram con breves minutos del tema La mudanza donde rememora su niñez y sus sueños "desde chamaquito" para poder triunfar en la música.

Es así como Bad Bunny dio la oportunidad a sus fieles fanáticos de escucharlo en un ambiente más íntimo en el icónico formato Tiny Desk junto con un destacado grupo de músicos haciendo vibrar el NPR Music con un gran tributo a Puerto Rico con los géneros de salsa, reguetón y trap.

Bad Bunny inició su concierto en el Tiny Desk con su tema 'Pitorro de coco'. | Fuente: NPR Music

¿Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Tiny Desk?

Bad Bunny inició su presentación en el Tiny Desk con su canción navideña Pitorro de rocoto, de su álbum Debí tirar más fotos. Usando una camisa larga colorida, lentes de sol, y una gorra crema, el hijo pródigo de Puerto Rico empezó entonando su tema.

Seguidamente, el cantante y compositor interpretó una versión acústica de su reguetón Voy a llevarte pa PR. "Jurado no sabía que iba a ver tanta gente aquí y muchos menos puertorriqueños. La próxima canción es para que vayan a Puerto Rico, quiero llevarlos allá", sostuvo.

Luego de tomar un café, el artista puertorriqueño inició con su boleto Kloufrens no sin antes fijarse en el pupitre en el que estaba sentado. "Yo no sé de quién fue la idea de ponerme este pupitre. Fue idea mía y me estoy arrepintiendo", bromeó el cantante.

Actos seguido, Bad Bunny trajo su balada Lo que le pasó a Hawaii, una canción soñada por él. "La canción no me dejaba dormir. La escribo completa y ahí me dormí", sostuvo.

Para volver a su niñez, la celebridad del reguetón decidió cantar su salsa La mudanza con unos solos de guitara que se hicieron escuchar en todo el NPR Music. "Mi historia viene del mismo lugar de la que viene la de muchos de nosotros. Nos sentimos orgullosos de llevar nuestra música y cultura al mundo entero", expresó.

En la parte final de su presentación, el artista continuó con un verso de su tema ¡yo soy de P f–king R! para luego concluir con una improvisación de DTMF, tema principal de Debí tirar más fotos.

Bad Bunny dará 30 conciertos en Puerto Rico antes de su próxima gira mundial. | Fuente: EFE

¿Por qué Bad Bunny decidió incluir salsa y plena en su disco Debí tirar más fotos?

Bad Bunny usó su álbum Debí tirar más fotos para marcar una nueva etapa en su carrera musical: la inclusión de los géneros de salsa y plena. Su canción Café con ron, en colaboración con Los Pleneros de la Cresta, fue una "manera animada" de celebrar a Puerto Rico con un género de plena oriundo de la isla evocando su cultura y tradición.

"Escribí el coro de esa canción hace un año durante el festival de San Sebastián. Entonces, ver a todos cantándola este año, como si fuera el himno oficial de Calles de San Sebastián, fue hermoso", relató el músico en una entrevista con Billboard.

Por otro lado, su tema de salsa Baile inolvidable, de seis minutos, ya cuenta con más de 26 millones de reproducciones en YouTube convirtiéndose, según dijo Bad Bunny, en "una de las mejores canciones" del álbum. "Esto me confirma que no necesito ser de una sola manera para tener un éxito. Necesito ser yo mismo, genuino y hacer las cosas desde el corazón", precisó.

Según el también compositor, la inclusión de salsa en el disco fue para demostrar que "la salsa no muere" y que por el contrario "se queda para siempre" como los legendarios temas de Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Ismael Rivera, entre otros referentes.

"Esta canción, más que darle un empujón a la salsa, le dará un empujón a hacer música más auténtica y empujará a los artistas a ser quizás más honestos en sus canciones, hacer música desde el corazón y redefinir lo que significa 'salsa moderna'. Esta canción tiene una esencia clásica, pero a la vez suena nueva", explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis