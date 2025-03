Guns N' Roses anuncia al músico Isaac Carpenter como su nuevo baterista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guns N' Roses confirmó en sus redes sociales la incorporación del músico Isaac Carpenter como su nuevo baterista. Su nombre resulta familiar a los seguidores de Loaded, la banda del bajista Duff McKagan, con la que tocó entre 2009 y 2011, incluyendo su participación en el álbum The Taking.

"Dando la bienvenida a Isaac Carpenter como el nuevo baterista de Guns N' Roses", dijo la banda luego de compartir una publicación en la que mostraron una foto del músico junto a la batería que utilizará de ahora en adelante.

Carpenter se ganó un lugar en la industria musical gracias a su versatilidad, técnica y estilo. En los últimos diez años, fue parte del grupo Awolnation, apareciendo en sus últimos cinco álbumes. Además, cofundó la banda Loudermilk durante su adolescencia y colaboró con artistas como Adam Lambert, A Perfect Circle y The Exies.

Guns N' Roses se despide de Frank Ferrer

El anuncio de Carpenter llega después de la salida de Frank Ferrer, quien había sido el baterista de Guns N' Roses desde 2006, convirtiéndose en el miembro con más tiempo en esa posición dentro de la banda.

"La banda agradece a Frank por su amistad, creatividad y constante presencia durante los últimos 19 años", expresó el grupo en un comunicado oficial, deseándole éxito en su próxima etapa musical.

Gira mundial de Guns N' Roses

Luego de un año sin presentaciones, Guns N' Roses regresará a los escenarios con su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que comenzará el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur. El tour concluirá el 31 de julio en el festival Wacken Open Air, sin incluir fechas en Norteamérica.

Con esta nueva incorporación, Isaac Carpenter se convierte en el sexto baterista en la historia de la banda, sumándose a una alineación que contó con Rob Gardener (1985), Steven Adler (1985-1990), Matt Sorum (1990-1997), Josh Freese (1997-2000), Brain (2000-2006) y Frank Ferrer (2006-2024).

