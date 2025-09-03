Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: cómo votar por el pan con chicharrón en la semifinal contra Chile

Perú se enfrenta a Chile en la semifinal del Mundial de los Desayunos.
Perú se enfrenta a Chile en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El pan con chicharrón llegó a la semifinal del torneo de Ibai Llanos y se mide contra la marraqueta con palta chilena. Conoce cómo apoyar al tradicional desayuno peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las votaciones del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos ya están en marcha y Perú compite con su clásico pan con chicharrón. Este miércoles, el streamer español anunció oficialmente el inicio de la semifinal del torneo que busca responder una gran pregunta gastronómica: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El pan con chicharrón es un infaltable de las mañanas peruanas, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación de ingredientes: pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una mezcla de sabores que lo convierte en uno de los favoritos de la cocina local.

Perú vs. Chile en la semifinal

En los octavos de final, Perú venció a México al obtener 2.5 millones de votos frente a 1.2 millones de los chilaquiles. Luego, en los cuartos, superó a Ecuador en un ajustado duelo: 8.1 millones de votos contra 7.8 millones del bolón verde con encebollado.

Ahora, en semifinales, el pan con chicharrón llega reforzado con tamal y café pasado, mientras que Chile presenta su marraqueta con palta, acompañada de sopaipillas con pebre y té. El ganador de este enfrentamiento avanzará a la gran final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Venezuela y Bolivia.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

Mundial de los Desayunos: resultados de la semifinal

La semifinal ya está en marcha. A través de Instagram, TikTok y YouTube, Ibai anunció los enfrentamientos y los desayunos con los que compiten. Las votaciones ya iniciaron.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente al bolón de verde, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTok. o YouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Ecuador.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Cobertura RPP

PE01 | FP24 | Los sabores de mi Tierra

Acompaña a Jorge Rodríguez en este programa especial que busca resaltar los diversos platos que existen en nuestro país. Conoce los ingredientes y la forma de preparación de los distintos potajes que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra.
Cobertura RPP
Cobertura RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA