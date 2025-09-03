Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: cómo votar por el pan con chicharrón en la semifinal contra Chile

El pan con chicharrón llegó a la semifinal del torneo de Ibai Llanos y se mide contra la marraqueta con palta chilena. Conoce cómo apoyar al tradicional desayuno peruano.

Las votaciones del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos ya están en marcha y Perú compite con su clásico pan con chicharrón. Este miércoles, el streamer español anunció oficialmente el inicio de la semifinal del torneo que busca responder una gran pregunta gastronómica: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El pan con chicharrón es un infaltable de las mañanas peruanas, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación de ingredientes: pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una mezcla de sabores que lo convierte en uno de los favoritos de la cocina local.

Perú vs. Chile en la semifinal

En los octavos de final, Perú venció a México al obtener 2.5 millones de votos frente a 1.2 millones de los chilaquiles. Luego, en los cuartos, superó a Ecuador en un ajustado duelo: 8.1 millones de votos contra 7.8 millones del bolón verde con encebollado.

Ahora, en semifinales, el pan con chicharrón llega reforzado con tamal y café pasado, mientras que Chile presenta su marraqueta con palta, acompañada de sopaipillas con pebre y té. El ganador de este enfrentamiento avanzará a la gran final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Venezuela y Bolivia.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

Mundial de los Desayunos: resultados de la semifinal

La semifinal ya está en marcha. A través de Instagram, TikTok y YouTube, Ibai anunció los enfrentamientos y los desayunos con los que compiten. Las votaciones ya iniciaron.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente al bolón de verde, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube. Busca la publicación del duelo entre Perú y Ecuador. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

