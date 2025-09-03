Últimas Noticias
Mundial de los Desayunos de Ibai: arrancó la semifinal Perú con el pan con chicharrón vs. Chile con la marraqueta con palta

Perú se enfrenta a Chile en la semifinal del Mundial de los Desayunos.
Perú se enfrenta a Chile en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español Ibai Llanos anunció el inicio de las semifinales del torneo virtual. Perú se enfrenta a Chile en un “clásico del Pacífico digital”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles comenzó oficialmente la semifinal del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos. El streamer anunció en sus redes sociales que Perú y Chile se enfrentan en un duelo que ya ha sido bautizado por la prensa como un “clásico del Pacífico digital”: el pan con chicharrón peruano frente a la marraqueta con palta chilena.

“Qué duelo tan histórico tenemos por delante con dos desayunos espectaculares”, comenta Ibai. En la propuesta peruana, además del pan con chicharrón, se incluyó tamal y café pasado. “Me lo habéis pedido mucho”, señaló.

Por parte de Chile, la marraqueta también llegó reforzada. “Hemos añadido algo al desayuno de Chile, que me lo habéis pedido mucho: sopaipillas con pebre y un poco de té”, explicó el creador de contenido.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La semifinal arranca el miércoles 3 de septiembre.

@ibaillanos

CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos Pan con chicharrón

