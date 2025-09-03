Mundial de los Desayunos de Ibai: arrancó la semifinal Perú con el pan con chicharrón vs. Chile con la marraqueta con palta

El streamer español Ibai Llanos anunció el inicio de las semifinales del torneo virtual. Perú se enfrenta a Chile en un “clásico del Pacífico digital”.

Este miércoles comenzó oficialmente la semifinal del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos. El streamer anunció en sus redes sociales que Perú y Chile se enfrentan en un duelo que ya ha sido bautizado por la prensa como un “clásico del Pacífico digital”: el pan con chicharrón peruano frente a la marraqueta con palta chilena.

“Qué duelo tan histórico tenemos por delante con dos desayunos espectaculares”, comenta Ibai. En la propuesta peruana, además del pan con chicharrón, se incluyó tamal y café pasado. “Me lo habéis pedido mucho”, señaló.

Por parte de Chile, la marraqueta también llegó reforzada. “Hemos añadido algo al desayuno de Chile, que me lo habéis pedido mucho: sopaipillas con pebre y un poco de té”, explicó el creador de contenido.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La semifinal arranca el miércoles 3 de septiembre.

