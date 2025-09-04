Últimas Noticias
Mundial de los Desayunos de Ibai: semifinal entre la arepa reina pepiada de Venezuela y las salteñas de Bolivia ya está en votación

Venezuela se enfrenta a Bolivia en la semifinal del Mundial de los Desayunos.
Venezuela se enfrenta a Bolivia en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español Ibai Llanos abrió las votaciones de la semifinal entre Venezuela y Bolivia en su torneo gastronómico. El ganador enfrentará al vencedor del duelo Perú-Chile.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, entra en su recta final. Este jueves, el popular streamer español anunció en sus redes sociales el inicio de la votación entre Venezuela, representada por la arepa reina pepiada, y Bolivia, con sus tradicionales salteñas. “Solo un desayuno podrá llegar a la final”, comentó.

El día anterior se disputó la otra semifinal: Perú vs. Chile, un enfrentamiento que algunos medios internacionales bautizaron como el “clásico del Pacífico digital”. En ese cruce se miden el pan con chicharrón peruano frente a la marraqueta con palta chilena.

Al detallar las propuestas de esta nueva llave, Ibai explicó: “Por parte de Venezuela, la arepa reina pepiada, que hemos acompañado ahora con huevo y otra arepa de carne mechada con el Maltín”. Y añadió: “Tenemos a Bolivia con las salteñas, con el pastel boliviano y con el api”.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La semifinal arranca el miércoles 3 de septiembre.

@ibaillanos

VENEZUELA vs BOLIVIA | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

Cobertura RPP

PE05 | FP23 | La ruta del sabor patrio

Un viaje gastronómico por algunas regiones del país donde la culinaria cumplió un papel importante durante la Independencia, especialmente en las regiones de Ica, Junín y Lima, donde se concentraron las tropas libertadoras de José de San Martín, y el ejército realista español. Conozcamos cuáles fueron esos platillos que hoy son un símbolo bandera en nuestra gastronomía.
Cobertura RPP
Cobertura RPP
00:00 · 00:00

Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos

