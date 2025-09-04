Mundial de los Desayunos de Ibai: semifinal entre la arepa reina pepiada de Venezuela y las salteñas de Bolivia ya está en votación

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, entra en su recta final. Este jueves, el popular streamer español anunció en sus redes sociales el inicio de la votación entre Venezuela, representada por la arepa reina pepiada, y Bolivia, con sus tradicionales salteñas. “Solo un desayuno podrá llegar a la final”, comentó.

El día anterior se disputó la otra semifinal: Perú vs. Chile, un enfrentamiento que algunos medios internacionales bautizaron como el “clásico del Pacífico digital”. En ese cruce se miden el pan con chicharrón peruano frente a la marraqueta con palta chilena.

Al detallar las propuestas de esta nueva llave, Ibai explicó: “Por parte de Venezuela, la arepa reina pepiada, que hemos acompañado ahora con huevo y otra arepa de carne mechada con el Maltín”. Y añadió: “Tenemos a Bolivia con las salteñas, con el pastel boliviano y con el api”.