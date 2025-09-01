Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú vs. Chile en la semifinal, así van las votaciones

Perú clasifica en la semifinal del Mundial de los Desayunos.
Perú clasifica en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Ibai Llanos lanzó un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú participa con su clásico pan con chicharrón. Aquí te contamos cómo van las votaciones en la semifinal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanoscontinúa en marcha. El popular streamer español estrenó el lunes 18 de agosto un torneo virtual que busca resolver una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El certamen reúne a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai en función de su experiencia y de la tradición de cada cultura. Perú participa con uno de sus desayunos más emblemáticos: el pan con chicharrón.

Actualmente, el torneo se encuentra en la semifinal y, como era de esperarse, Perú dice presente. En esta nota te contamos cómo votar por tu platillo favorito, los resultados que se van revelando y todo lo que necesitas saber sobre este peculiar campeonato virtual.

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.


¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participan 16 países:

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)
  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • Francia (croissant)
  • México (chilaquiles)
  • Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

Mundial de los Desayunos: resultados de la semifinal

La semifinal ya está en marcha. A través de Instagram TikTok, Ibai anunció los enfrentamientos y los desayunos con los que compiten. Las votaciones iniciarán próximamente.

Perú vs. Chile

Perú
Pan con chicharrón
Votación pendiente

Ecuador
Marraqueta con palta
Votación pendiente

Votos: Inicia próximamente

Venezuela vs. Bolivia

Venezuela
Arepas reinas
Votación pendiente

Bolivia
Salteñas
Votación pendiente

Votos: Inicia próximamente

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente al bolón de verde, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram o TikTok.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Ecuador.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA