Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú vs. Chile en la semifinal, así van las votaciones

Ibai Llanos lanzó un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú participa con su clásico pan con chicharrón. Aquí te contamos cómo van las votaciones en la semifinal.

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, continúa en marcha. El popular streamer español estrenó el lunes 18 de agosto un torneo virtual que busca resolver una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo? Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú clasifica a la semifinal y enfrenta a Chile El certamen reúne a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai en función de su experiencia y de la tradición de cada cultura. Perú participa con uno de sus desayunos más emblemáticos: el pan con chicharrón.

Actualmente, el torneo se encuentra en la semifinal y, como era de esperarse, Perú dice presente. En esta nota te contamos cómo votar por tu platillo favorito, los resultados que se van revelando y todo lo que necesitas saber sobre este peculiar campeonato virtual.

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participan 16 países:

Argentina (medialunas)

Bolivia (salteñas)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepas)

Costa Rica (gallo pinto)

Ecuador (bolón de verde)

España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)

Estados Unidos (pancakes)

Perú (pan con chicharrón)

Reino Unido (English breakfast)

República Dominicana (mangú con tres golpes)

Venezuela (arepas reinas)

Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)

Francia (croissant)

México (chilaquiles)

Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

Mundial de los Desayunos: resultados de la semifinal

La semifinal ya está en marcha. A través de Instagram y TikTok, Ibai anunció los enfrentamientos y los desayunos con los que compiten. Las votaciones iniciarán próximamente.

Perú vs. Chile

Perú

Pan con chicharrón

Votación pendiente

Ecuador

Marraqueta con palta

Votación pendiente

Votos: Inicia próximamente

Venezuela vs. Bolivia

Venezuela

Arepas reinas

Votación pendiente

Bolivia

Salteñas

Votación pendiente

Votos: Inicia próximamente

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente al bolón de verde, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram o TikTok. Busca la publicación del duelo entre Perú y Ecuador. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

