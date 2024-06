RBD: todo lo que se sabe sobre el supuesto fraude en la gira y desintegranción de la banda

La gira que realizó RBD en 2023 fue una locura ya que visitaron muchos países como Estados Unidos, México, Colombia y Brasil donde agotaron las entradas en cuestión de minutos. Sin embargo, este año ha salido a la luz las denuncias de estos integrantes sobre fraude y robo de dinero por parte de su exmánager Guillermo Rosas. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

¿Hubo fraude tras la gira de RBD?

A fines del año pasado, hubo un secreto a voces sobre los problemas internos dentro de la agrupación mexicana lo cual derivo al despido de Guillermo Rosas quien fue responsable de la reunión de RBD.

De acuerdo con medios mexicanos, la relación se rompió después de que habría un desfalco de más de 250 mil dólares que Rosas no reportó. El primero en reclamar fue Christopher Uckermann quien se dio cuenta. El 26 de diciembre de 2023, informaron que el despido de Rosas había sido por minimizar el trabajo de Dulce María y los demás cantantes para sobresaltar a Anahí, a quien representó cuando fue solista.

Christian Chávez perdió su canal de YouTube

Este año, el 31 de marzo, el cantante reportó que su canal había sido eliminado de YouTube y señaló a Guillermo Rosas como el responsable debido a que él era el único que tenía acceso a la cuenta. Tras ello, Rosas y la agencia The Sixth -fundada por él- compartieron un comunicado explicando lo sucedido:

“El canal de YouTube de Christian Chávez se hackeó, junto al uso indebido y mal intencionado de la identidad de personas de T6H, les pedimos continuar reportándolo. T6H no tiene nada que ver con lo que está pasando con el canal. Estamos tomando todas las medidas con YouTube para apoyar su recuperación”, escribió en ese entonces.

Anahí no asistió al bautizo de la hija de Maite Perroni

Las cosas ya estaban quebradas entre los integrantes de RBD. Una de las señaladas más claras fue la ausencia de Anahí en el bautizo de Lía, hija de Maite Perroni. Cerca de ese momento fue el cumpleaños de Guillermo Rosas y la cantante le dedicó un mensaje por lo que recibió críticas.

El 14 de mayo, en medio de rumores de enemistad con la banda, la popular ‘Mía Colucci’ cumplió años y no recibió ningún mensaje de sus compañeros de grupo en redes sociales.

Auditoria por presunto fraude a RBD

El esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, confirmó en un programa de espectáculos Ventaneando que la auditoria estaba en curso y podría tardar meses. Esta situación también lo comunicó Dulce María quien, en conversación con Despierta América, aseguró que “ya ha salido de la primera (audiencia) irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir más, no me corresponde dar esa información”.

Días después, Manuel Velasco, esposo de Anahí, dejó claro que la cantante no tiene ninguna relación laboral con Guillermo Rosas desde que concluyó la gira por Estados Unidos, además de que lleva una bonita amistad desde hace 20 años con ella.

Exmánager de RBD negó fraude

A través de un comunicado, Guillermo Rosas mandó un comunicado señalando que no tenía ninguna responsabilidad sobre el desfalco. Al contrario, señaló a la compañía de los integrantes de RBD Souls Productions Inc., los que administraron los ingresos y fondos del tour desde que el concierto inició.

“Puntualmente, aclaramos por este medio, que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió ningún tipo de dinero de ‘Soy Rebelde Tour’. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido”.

En el escrito se explicó que “ya se realizó una primera auditoría (‘forensic investigation’) por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman en Nueva York, donde se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos a cargo de T6H”.

Las indirectas de RBD

Luego de ser consultado sobre el fraude, Christian Chávez no quiso dar más detalles y solo aseguró que los abogados se están encargando de ello. “Los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tiene que litigar”.

Para este momento, los integrantes de RBD se mantenían alejados de Anahí por su amistad con Guillermo Rosas. Maite Perroni confirmó que los proyectos de la banda quedaron en pausa por esta investigación legal. Aquí Anahí respondió a las especulaciones en su cuenta de X: “No solamente son chismes, ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”.

Asimismo, Perroni defendió a sus compañeros y pidió respeto por este momento tan complicado: “No es justo para nosotros, para nuestra historia lo que estamos viviendo, entrar ahorita en una controversia mayor, así que yo les pido todo el respeto para todos nosotros, ya que estamos en un proceso en el que queremos hacer las cosas bien”, agregó.

Anahí niega estar involucrada en fraude de RBD

El 14 de junio, Anahí conversó con el programa De Primera Mano donde indicó que, junto a sus compañeros de RBD, está buscando esclarecer todo este asunto ya que no quiere "romper una familia".

“Podemos especular o pensar en otras cosas, pero claro que yo también quiero lo mismo, volver a estar juntos en un escenario, creo que ustedes lo vieron (...) Yo no tengo nada que ocultar”, expresó. “Yo, en lo personal, también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoria más externa. Yo también quiero claridad. Todos queremos lo mismo”. Asimismo, dejó en claro que no está defendiendo a nadie, en relación a Guillermo Rosas:

“Yo no estoy defendiendo a nadie, quiero decirlo muy claro, pero tampoco estoy acusando a nadie porque no tenemos todavía los resultados de las auditorias. Se hizo una auditoría donde si bien hubo irregularidades, se está haciendo otra más”. ¿Será el fin definitivo para RBD?

