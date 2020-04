Danna García y su dura confesión tras recuperarse de coronavirus. | Fuente: Instagram

La actriz Danna García hizo otra dura confesión luego de anunciar que había padecido de coronavirus. A pesar de que ya se está recuperando de este virus, confesó en un enlace en vivo por medio de Instagram que estuvo contagiada de dengue.

La protagonista de “Pasión de Gavilanes” preocupó a sus fanáticos, sin embargo, después de una larga lucha contra el COVID-19, se siente más sana y estable, además, recalcó el trabajo de todo el personal médico quien le ayudó a combatirlo.

“Hoy estoy recuperada, tengo daño en los pulmones, pero sanaré con el tiempo. Gracias a todas las enfermeras y doctores, personal sanitario que cuidó de mí y de miles de personas en el mundo. Dios los bendiga”, dijo en sus redes sociales.

Además, Danna García aseguró sentirse mejor pero otro momento difícil que pasó fue cuando se enteró que tenía dengue: “Yo tuve dengue en enero y mi salud (estaba mal), tú lo sabes, pero para los que no lo saben yo sentí que iba a morir, la verdad”.

La colombiana dijo que esto la ha hecho una mujer más fuerte y tomó estas experiencias como una lección de vida:

“Yo me sentía muy mal y ya venía con toda esta decaída. El 2020 para mí ha sido una gran lección de vida y cuando llega lo del coronavirus, que yo estaba en España, que ya estaba toda esta crisis me dio muchísima impotencia y te diría que de verdad yo no podía dormir”.

A pesar de todo, Danna García mostró una actitud positiva frente y pide a todos sus seguidores que sigan las recomendaciones del personal de salud y las autoridades quienes hacen lo posible por mantenernos a salvo.

La artista se encuentra en aislamiento obligatorio tal y como lo dictaron los gobiernos de cada país. La colombiana se encontraba sin poder salir de Europa –actual foco de la pandemia‑ días antes de regresar a su país.