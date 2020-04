Maluma compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su abuelo, con quien pasa la cuarentena. | Fuente: Instagram / Maluma

La cuarentena por la COVID-19 viene poniendo a prueba la creatividad de varios artistas. Pero también motiva momentos de reflexión. Es el que tuvo, recientemente, Maluma, quien se encuentra pasando el aislamiento social con su familia.

A través de sus redes sociales, el cantante colombiano compartió una publicación en la que puede verse su incursión como peluquero. Una nueva faceta en la que su primer cliente fue, precisamente, su abuelo, a quien le dedicó algunas palabras.

“Haciendo el video de ‘ADM’ [su nuevo tema], pensé mucho en mis abuelos”, escribió Maluma desde su cuenta de Instagram. “Ojalá los tuviéramos más presentes y les dijéramos más seguido lo que sentimos, antes que se nos vayan”, añadió.

Seguidamente, el intérprete de “El perdedor” señaló que, una vez terminado el confinamiento, dará sus servicios de peluquería a quien lo quiera. “Momentos como estos son los más valiosos y cuando termine toda esta vaina hago domicilios de barbería”, apuntó.

"AMOR DE MI VIDA"

Para los amores en cuarentena, Maluma lanza el videoclip de su nuevo sencillo “Amor de mi vida” (ADMV). Se trata de su tercera balada romántica, donde su voz está sencillamente acompañada por una guitarra acústica. La emotiva canción encierra los más profundos sentimientos del colombiano.

“Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro, si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro”, expresó el famoso cantante. “Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”.

Aunque sus sueños artísticos siempre estuvieron enfocados en convertirse en la estrella que es ahora "o en los números en Billboard", se dio cuenta de que su prioridad era contarles a su familia y amigos cuánto los quiere.



"Que ellos son más que una pareja. Los grandes amores de la vida no son solo las parejas, sino ellos", confesó Maluma.