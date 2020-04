Raphael envió mensaje de apoyo a una fan, de 89 años, que pasa sola el distanciamiento social. | Fuente: Europa Press

En tiempos de aislamiento y distaciamiento social para frenar la propagación del nuevo coronavirus, son muchas las personas que pasan estos días solas en sus casas.

Es el caso de Lucía, una mujer de 89 años vecina de Pinto (Madrid, España), que no puede reunirse con su familia por culpa del confinamiento colectivo.

"Lucía, ¿cómo estás? No te sientas sola, que los tiempos malos pasan enseguida. Échale humor a la vida, pásatelo bien", le dice Raphael en un mensaje de apoyo sorpresa.

A través del programa de Telemadrid "Madrid contra el coronavirus", el músico Raphael se comunicó con la familia de Lucía, a quien manda "muchos besos". "Y te digo que te quiero mucho", agregó.

Un gesto sencillo que nos recuerda que estamos más cerca de lo que estamos gracias a las nuevas tecnologías.

Esta es la sorpresa que @RAPHAELartista dio anoche a Lucia, una admiradora de 89 años que vive sola y en estos momentos de confinamiento por el #COVID19 echa mucho de menos a su familia. @telemadrid @manuperezext #MadridFrenteAlCoronavirus #Madrid pic.twitter.com/88BtY9rLUz — RAPHAELNET.COM (@raphaelnet_com) April 1, 2020

VIVE EL AISLAMIENTO CON SU PAREJA

Por su parte, el cantante español, de 76 años, señaló que es "bueno y muy obediente" respecto al aislamiento por el coronavirus. "Hay que serlo, no queda otra, es lo que toca", explicó para luego agregar que, si lo está pasando bien, se debe a su esposa: "No se me está haciendo duro porque tengo a mi mujer al lado y es una gran conversadora", reveló.

Raphael, quien indicó a Telecinco que sigue trabajando en su música desde casa, está siendo especialmente cuidadoso con su salud durante esta pandemia debido al transplante que se realizó hace siete años. "Ser inmunodepresor significa tener más cuidado porque todo te afecta mucho más, agarras cualquier cosa", manifestó.

Cuando, meses atrás, se le pidió resumir su extensa carrera indicó: "Soy una persona muy feliz, he hecho lo que me da la gana, cuando me ha dado la gana y con quien me ha dado la gana. He cantado en los sitios que he querido cantar, y siempre con mucho éxito, y lo mejor de todo, que vuelvo a ellos continuamente. Uno puede tener un éxito, pero conservar eso, es muy complicado y difícil", afirmó el intérprete de "Estar enamorado" y "Como yo te amo". (Con información de Europa Press)