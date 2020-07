Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, fueron las primeras estrellas de Hollywood en anunciar su recuperación de la infección del nuevo coronavirus. | Fuente: CNN

El actor Tom Hanks se animó a hablar nuevamente sobre su recuperación después de que él y su esposa, Rita Wilson, se contagiaran del nuevo coronavirus. Sin embargo, fue muy tajante al comentar respecto a las personas que no se toman en serio la pandemia.

En una entrevista que tuvo con Reuters Televisión, el popular ‘Forrest Gump’ confesó que “no sentía respeto” por quienes no hacían caso a las medidas sanitarias que todos debemos cumplir:

“Usar una mascarilla, lavarte las manos, la distancia social. Si no puedes hacer eso, no te tengo mucho respeto”, aseguró. Además, comparó con las pautas que se deben seguir con manejar bien un auto: “Si conduces un auto, debes usar la señal de giro, no manejar demasiado rápido y evitar a los peatones”, comentó.

Como se sabe, Estados Unidos tiene una alta cifra de muertes e infecciones por el nuevo coronavirus. Esto ha afectado a muchas personas y también al ámbito artístico en el que se encuentra Tom Hanks.

Es así que la película "Greyhound", que protagonizó y escribió el ganador del Oscar, se saltará el estreno en los cines debido a la pandemia del coronavirus y se lanzará de forma digital a través de la plataforma digital Apple TV+.

El medio especializado Deadline informó del cambio de planes de esta cinta de Sony, que supone un movimiento interesante dentro de Hollywood, que todavía se prepara para responder al cierre de los cines de prácticamente todo el planeta que ha llevado a numerosos retrasos de estrenos.

Por su parte, Tom Hanks aseguró que está adaptándose al cambio y espera que “todos lo vean en sus casas” para pasar un buen momento familiar.

UNIDOS CONTRA LA COVID-19

Después de que Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se contagiaran del nuevo coronavirus, el actor conversó en el podcast de NPR Wait Wait… Don’t Tell Me! sobre lo que unos médicos querían hacer con su sangre:

"Acabamos de descubrir que llevamos los anticuerpos. No solo nos han contactado (los científicos); hemos dicho, ¿quieres nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma? Y, de hecho, lo daremos ahora a los lugares que esperan trabajar en lo que me gustaría llamar Hank-ccine", aseguró.

Tom Hanks también se animó a contar cómo fue que Rita Wilson pasó el nuevo coronavirus cuando estaba infectada: "Rita pasó por un momento más difícil que yo. Tenía una fiebre mucho más alta y tenía otros síntomas. Ella perdió su sentido del gusto y el olfato. No tuvo absolutamente ninguna alegría en comer durante una buena parte de tres semanas".