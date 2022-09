El 31 de agosto pasado, el reguetonero puertorriqueño Cosculluela publicó una ‘tiradera’ para René Pérez, conocido como Residente. | Fuente: Composición

El 31 de agosto pasado, el reguetonero puertorriqueño Cosculluela publicó una ‘tiradera’ para René Pérez, conocido como Residente, con un título que ha causado polémica en el mundo del entretenimiento: “René Renuncia”.

El tema presenta diversas críticas contra Residente, con quien mantiene una tensa relación desde hace años, entre ellas la razón de por qué René dirigió su ‘tiradera’ a J Balvin y no a él.

“Atrévete-te-te dilo, que no porque seamos de White Lion estamos cocidos del mismo hilo” dice una de las líneas de la canción, haciendo referencia a una de las canciones más famosas de Calle 13, donde Residente era vocalista.

La polémica que generó la ‘tiradera’ se dio luego de que Residente mostrara su apoyo a Tokischa, quien se besó con Villano Antillano durante un show en Puerto Rico. Cosculluela criticó el hecho afirmando que “el género parece una jaula de locas”.

Tras la foto con Tokischa con Residente, Cosculluela mencionó que “no me desafíes que te voy a dar pa’ llevar”. “El miedo se lo inventó el diablo, vamos a darle a la gente un round pa’ que se curen”, escribió.

Residente respondió a ese comentario mencionando que “¿cuál cultura?”. “Lo menos que tiene el ‘borbollón’ ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa’ que no le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira”, respondió.

RESIDENTE VS. FARAÓN LOVE SHADY

En abril pasado, el rapero peruano Faraón Love Shady dedicó unas letras nada amistosas al puertorriqueño Residente, al mismo estilo del puertorriqueño que dedicó una 'tiradera' aJ Balvin.

"Rip [R]esentido" se llama el tema con el Jesús Valle Choque, verdadero nombre de Faraón Love Shady, en el que hace un repaso de la guerra entre Ucrania y Rusia hasta alusiones a la canción explosiva de Residente contra J Balvin, el peruano no dejó René con cabeza.

"Se vale to' en este sándwich de salchicha / No lo eres too' te vendes por unas fichas", canta Faraón al inicio de su sencillo. Y después le dice al reggaetonero puertorriqueño que es una "copia de Eminem", "el peor jurado de la Batalla de los Gallos".

