Hallazgo de cuerpos y desaparición de testigos: cronología del asesinato de Esmeralda FG y todo lo que se sabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, era una creadora de contenido con más de 40 mil seguidores en TikTok, donde compartía su estilo de vida, viajes y artículos de lujo. El 22 de agosto fue localizada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos en Jalisco. A continuación, te contamos un recuento de los hechos conocidos hasta ahora.

7 de agosto – El último TikTok de Esmeralda FG

La creadora de contenido publicó un video conduciendo una camioneta Jeep roja, aparentemente en Michoacán, su estado natal. El clip incluía la frase “Desde mi humilde ranchito” y un fragmento de la canción Muchacho de campo del grupo Voz de Mando. Sería su última actividad en la plataforma.

22 de agosto – Hallazgo de la camioneta en Guadalajara

Vecinos de la colonia San Andrés alertaron sobre una camioneta gris con varios cuerpos en su interior. Las autoridades confirmaron la muerte de:

Esmeralda Ferrer Garibay (32 años)

Roberto Carlos “N” (36 años, esposo)

Hijo de 13 años

Hija de 7 años

La Fiscalía de Jalisco informó que la familia era originaria de Michoacán y que Roberto Carlos se dedicaba a la compra-venta de autos y al cultivo de jitomates.

23 de agosto – Cateo en un taller mecánico

Mediante trabajos de inteligencia, autoridades identificaron un taller mecánico en Guadalajara como el último lugar donde la familia fue vista con vida. Durante el cateo, peritos localizaron indicios de balística y rastros hemáticos, lo que sugiere que el asesinato ocurrió en ese sitio.

24 de agosto – Interrogatorio y liberación de testigos

Dos trabajadores del taller, identificados como Héctor Manuel Valdivia y 'El Chino', fueron retenidos hasta 48 horas para declarar. Al no encontrarse elementos suficientes, fueron liberados el 25 de agosto.

Esmeralda se había convertido en una figura llamativa gracias a los videos donde mostraba un estilo de vida lujoso, viajes, moda y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton, Dior y Dolce & Gabbana.Fuente: TikTok: esmeraldafg222

25 de agosto – Secuestro de testigos

Al salir de la Fiscalía, los dos trabajadores fueron recogidos por José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva. Minutos después, los cuatro hombres fueron interceptados por un comando armado en las inmediaciones de la colonia Colón Industrial y privados de la libertad.

Hasta el 28 de agosto, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirmó denuncias formales por la desaparición de tres de ellos.

28 de agosto – Avances de la investigación

El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán señaló que una de las líneas de investigación apunta a la posible relación del crimen con las actividades comerciales de Roberto Carlos, esposo de Esmeralda FG, especialmente la compra-venta de vehículos en Michoacán.

El caso de Esmeralda FG aún en desarrollo

El asesinato de Esmeralda FG y su familia ha generado conmoción en redes sociales y entre la opinión pública. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para esclarecer tanto la ejecución múltiple como la desaparición de los testigos vinculados al caso.

RPP Data Cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú A raíz del trágico desenlace de Paúl Flores, cantante de Armonía 10, presentamos una cronología de los principales hechos de violencia que han afectado al gremio musical en los últimos meses en nuestro país. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00