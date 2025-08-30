Asesinan a influencer Esmeralda FG y a su familia: sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta en Jalisco

Los cuerpos de la joven, su esposo y dos menores fueron localizados dentro de una camioneta. La Fiscalía de Jalisco investiga las causas del crimen.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en TikTok como Esmeralda FG, fue asesinada junto con su familia en Guadalajara, Jalisco. El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto, aunque fue hasta el 28 de este mes que las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encontraba la creadora de contenido de 32 años.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuatro cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta abandonada en un taller mecánico de la colonia San Andrés. Entre las víctimas estaban la joven, su esposo de 36 años y sus dos hijos, de 7 y 13 años, todos originarios de Michoacán. Tras las diligencias en el Servicio Médico Forense, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

El caso de Esmeralda FG ha generado conmoción en redes sociales y revive el recuerdo del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido meses atrás también en Jalisco, lo que ha encendido alertas sobre la creciente violencia que afecta a creadores de contenido en el país.

¿Esmeralda FG no era el objetivo del crimen?

Las primeras investigaciones apuntan a que Esmeralda FG no era el objetivo principal del ataque, sino su esposo, quien se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán. Alfonso Gutiérrez, vicefiscal de Investigación Criminal, explicó que la creadora de contenido habría sido víctima indirecta en este crimen múltiple.

Policía detuvo a tres sospechosos

Tras el hallazgo, tres hombres, encargados del taller mecánico donde fue localizada la camioneta, fueron detenidos por la policía. Sin embargo, quedaron en libertad al no encontrarse pruebas suficientes que los vincularan con el asesinato, según reportó Univisión.

La Fiscalía de Jalisco informó que la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales continúa con las indagatorias. Actualmente se analizan cientos de horas de videograbaciones obtenidas a través del sistema de vigilancia C5 con el fin de rastrear los movimientos del vehículo en el que fueron halladas las víctimas.

¿Quién era Esmeralda FG?

En su perfil de TikTok, donde acumulaba cerca de 25 mil seguidores, los usuarios han dejado múltiples mensajes de condolencia y lamento por el asesinato. Su contenido estaba enfocado en estilo de vida, viajes, moda, maquillaje y rutinas de belleza, lo que le permitió ganar notoriedad en la plataforma desde 2020.

Informes RPP Especialistas opinan sobre cambios a la ley sobre crimen organizado El Ministerio Público anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hace modificaciones a diferentes disposiciones relacionadas a la lucha contra el crimen organizado y los procedimientos en la investigación de estos. La norma, publicada por el Congreso, ha originado polémica debido a que un grupo de especialistas mientras otros sostienen que es constitucional y garantiza el debido proceso. Conozcamos más en el siguiente informe. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00