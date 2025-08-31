Últimas Noticias
Quién era Esmeralda FG, la influencer mexicana que fue hallada muerta con su esposo e hijos en Guadalajara

Los cuerpos de la joven, su esposo y dos menores fueron localizados dentro de una camioneta.
Los cuerpos de la joven, su esposo y dos menores fueron localizados dentro de una camioneta. | Fuente: TikTok: esmeraldafg222
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Con bolsos de diseñador, viajes y corridos tumbados, construyó una imagen aspiracional en TikTok que alcanzó miles de seguidores.

La influencer mexicana Esmeralda FG fue hallada sin vida junto con su esposo e hijos en Guadalajara, Jalisco, un caso que ha generado fuerte impacto por la notoriedad pública de la joven en plataformas digitales.

La vida pública de Esmeralda FG en TikTok

Con más de 18 mil seguidores y más de medio millón de “me gusta” en su cuenta de TikTok (@esmeraldafg222), Esmeralda se había convertido en una figura llamativa gracias a los videos donde mostraba un estilo de vida lujoso, viajes, moda y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton, Dior y Dolce & Gabbana.

Su contenido incluía escenarios de playas, autos deportivos, hoteles y residencias, además de referencias musicales a narcocorridos y corridos tumbados. Entre sus publicaciones más vistas se encuentran clips que superaban las 600 mil reproducciones.

En sus redes también aparecían sus hijos, así como su mascota, combinando momentos familiares con la narrativa de lujo y ostentación. Su última publicación fue el 7 de agosto de este año.

El hallazgo del crimen

El 22 de agosto, autoridades localizaron los cuerpos de una familia dentro de una camioneta Ford Ranger gris en la colonia San Andrés de Guadalajara. Las víctimas fueron identificadas como Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos menores de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos días antes.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la camioneta habría pasado antes por un taller mecánico conocido como La Araña, donde peritos encontraron casquillos y rastros de sangre. Las investigaciones apuntan a que el asesinato se perpetró en ese sitio antes de abandonar el vehículo en otra zona de la ciudad.

La principal línea de investigación está relacionada con las actividades del esposo de Esmeralda, quien se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a la comercialización de jitomate en Michoacán.

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse el crimen, los comentarios en los últimos videos de Esmeralda se llenaron de mensajes de despedida, críticas y reflexiones. Mientras algunos usuarios lamentaron su muerte con mensajes como “QEPD, nadie merece ese final”, otros cuestionaron la exposición de lujos en redes y los riesgos del dinero fácil.

¿Cómo van las investigaciones del asesinato de Esmeralda FG y su familia?

Dos trabajadores del taller, identificados como Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre apodado “El Chino”, fueron detenidos y puestos en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, poco después, Valdivia y dos familiares desaparecieron tras ser interceptados por un grupo armado, mientras que “El Chino” logró huir.

El caso permanece bajo investigación y ha generado amplio debate en torno a la exposición de lujos en redes sociales y la violencia ligada al crimen organizado en el estado de Jalisco.

