"Conozco la verdad": Hija de Daddy Yankee y Miredys González se pronuncia tras pleito legal de sus padres

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, pasa días difíciles debido al conflicto legal entre sus padres tras el anuncio de su separación a principios de diciembre. El cantante y su esposa, quienes estuvieron casados durante tres décadas, decidieron tomar caminos distintos pese a los intentos de salvar su relación.

El proceso legal entre la pareja incluyó denuncias por parte del intérprete de Gasolina, quien acusó a González y a su cuñada de realizar transferencias millonarias desde cuentas corporativas a sus cuentas personales sin su consentimiento. Estas transacciones habrían sumado un total de 100 millones de dólares.

El pasado 20 de diciembre, una audiencia en el Centro Judicial de San Juan concluyó con un acuerdo entre las partes. Jesaaelys estuvo presente en el evento junto a su madre, lo que generó reacciones divididas entre sus seguidores. También asistieron sus hermanos, Yamilet y Jeremy Ayala.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee soble el pleito legal entre sus padres?

A través de Instagram, Jesaaelys contó cómo ha sido lidiar con el pleito legal entre sus padres, especialmente en medio de las celebraciones de fin de año.

"No han sido días fáciles ni las mejores Navidades... todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje... ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", publicó en la red social.

Además de agradecer el apoyo de sus seguidores, la joven también dejó un mensaje a quienes la critican: "Gracias a todos los que me siguen por mi contenido ¡Los amo! A los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean", expresó.

Hace unas semanas, Daddy Yankee usó sus redes para expresar su amor por sus hijos, calificándolos como "la luz de mis ojos" y agradeciendo a Dios por los momentos compartidos con ellos.