Daniel Radcliffe revela la razón por la que no está interesado en tener redes sociales. | Fuente: Twitter

Después de que Rupert Grint, actor que le dio vida a Ron Weasley en la saga de “Harry Potter”, abriera su cuenta de Instagram, muchos fanáticos se preguntaban si Daniel Radcliffe también podría crear un perfil en redes sociales. Lastimosamente, eso no sucederá.

Durante una entrevista con el periodista Sean Evans, el actor británico reveló la razón por la cual no está interesado:

“Me encantaría decir que hay algún tipo de razón intelectual y muy meditada acerca de esto, porque hace tiempo pensé en hacerme un Twitter y sé al 100% que, si lo hiciera, todos despertaríais con noticias del tipo ‘Dan Radcliffe se ensalza con una persona random en Twitter”, comentó.

Sin embargo, más allá de que sea atacado por algún hater, el protagonista de “Harry Potter” revela que, por salud mental, prefiere mantenerse alejado de las redes sociales ya que tienden a calificar a los actores y a hablar mal de ellos:

“Cuando era más joven, ya no, gracias a Dios, buscaba lo que se decía sobre mí en internet. Me daba por leer cosas así. Es una locura y una malísima adicción, y para mí Twitter y las redes son como una especie de extensión de eso. A menos que solo fuera a leer cosas positivas sobre mí, lo cual tampoco es algo muy sano. Aparte de eso, honestamente, no creo que sea lo suficientemente fuerte mentalmente. En este momento estoy bien así”, sostuvo.

DEL CINE A LA TELEVISIÓN

El mundo entero se enamoró de él en los cines cuando dio vida a Harry Potter, pero Daniel Radcliffe, que ahora es el fichaje estrella de la comedia televisiva "Unbreakable Kimmy Schmidt", aseguró a Efe que le encanta "el ritmo" y el dinámico ambiente de trabajo de la pequeña pantalla.



Tras las risas surrealistas de "Miracle Workers", Radcliffe (Londres, 1989) continúa abriéndose camino en la televisión con "Unbreakable Kimmy Schmidt", que después de cuatro temporadas regresó a Netflix el 12 de mayo con un episodio interactivo en el que el público puede elegir cómo se desarrolla la historia que enfrenta a Kimmy (Ellie Kemper) y el reverendo Wayne (Jon Hamm).

