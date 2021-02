Daniella Álvarez vuelve a trotar tras las pocas esperanzas de sus doctores: "En mi cabeza solo existe el 'Yo puedo'". | Fuente: Instagram

Para Daniella Álvarez no hay mal que por bien no venga. Después de que pasaron meses desde que le amputaron la pierna izquierda, la modelo reveló que los médicos le dieron pocas posibilidades de volver a correr o trotar ya que, por la isquemia, su otra pierna quedó muy dañada.

A pesar de que los médicos le dieron pocas esperanzas de volver a hacer su vida normal, la colombiana no se quedó con los brazos cruzados y puso de su parte para que, con su prótesis, pudiera volver a sus actividades. Por ese motivo, Álvarez compartió en sus redes sociales su avance y se mostró feliz de que poco a poco esté avanzando:

“Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, se lee en su publicación.

“Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade. Antes me decían: “Dani mañana hagamos 21 kilómetros” y sin entrenar me corrí así el Ironman 70.3 en Cartagena. Mientras trotaba pensaba en esto y en vez de ponerme triste sonreí llena de gratitud por este segundo chance de la vida”, agregó.

Es así como Daniella Álvarez se siente agradecida porque ahora pueda volver a realizar sus actividades con normalidad.

LOS DAÑOS EN SU PIE DERECHO

Durante los últimos meses, Daniella Álvarez realizaba sus actividades normalmente como bailar, entrenar y nadar, sin embargo, compartió con sus seguidores una noticia que tomó con tranquilidad.

"Mi pie derecho no volverá a funcionar, según los resultados médicos", se lee en la publicación de su cuenta de Instagram. En este vídeo, la modelo de 32 años aseguró que “las cosas pasan por algo” y no está molesta con el diagnóstico, al contrario, se siente agradecida por seguir con vida.

"Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios y tenemos fe y esperanza, entendemos que todo ocurre por algo", agregó. En este duro clip, Daniella Álvarez habló sin filtro, sin soltar ni una lágrima, y reveló que su familia le ha dado fortaleza para no deprimirse:

"Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos. Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así”, sostuvo.

