David Charvet, la exestrella de 'Baywatch' que dejó la fama para criar a sus hijos y construir casas

David Charvet, el actor francés que participó en series estadounidenses como Baywatch y Melrose Place, dejó la fama hace casi dos décadas para comenzar una nueva vida lejos de los sets de grabación. Desde entonces, solo le dedica tiempo a su familia y a un exitoso emprendimiento en el rubro de la construcción.

"Extraño la camaradería con la gente en los rodajes. Tenía productores de la vieja escuela y compañeros que trabajaban en equipo, era como una verdadera familia", contó en una entrevista que ofreció a People. Sin embargo, aclaró que no extraña la fama ni la carga laborar que tenía cuando estaba frente a las cámaras.

David Charvet dejó Hollywood para convertirse en un padre presente

Charvet tomó la decisión de cambiar de rumbo cuando comenzó a formar una familia con su entonces esposa, la presentadora Brooke Burke. Deseoso de criar y ser testigo del crecimiento de sus hijos, en 2008 fundó junto a un socio la empresa Jones Builders Group, dedicada a la construcción de viviendas de lujo en Los Ángeles.

"Fue una forma de alejarme de Hollywood y seguir siendo creativo. También fue una manera de asegurarme de estar en casa cada mañana y cada noche para poder criar a mis hijos", explicó.

El actor notó que muchas producciones se estaban trasladando fuera de Los Ángeles, lo que hacía más difícil equilibrar su carrera con la vida familiar. "La meta, cuando nacieron mis hijos, fue estar ahí, ser un papá presente. Le prometí a Brooke que sería ese hombre", indicó.

David Charvet apuesta por la expansión empresarial

Tras su separación en 2018 y el divorcio oficializado en 2020, Charvet continuó enfocado en su faceta empresarial. Su constructora colabora actualmente con un reconocido estudio de entrenamiento físico en Los Ángeles, donde se ofrece el exclusivo método Burn, y con planes de construir más locales en ciudades como Miami y Nueva York.

"No cambiaría nada. Debo decir que lo que he vivido con mis hijos y lo que he aprendido en los últimos 17 años me ha convertido en un mejor hombre, me ha enseñado lo que significa tener relaciones auténticas, tratar bien a las personas y tener una actitud más humilde ante la vida", concluyó.

David Charvet interpretó a Matt Brody en Baywatch. Su personaje fue parte del elenco principal entre 1992 y 1995; era un joven socorrista atractivo, carismático y competitivo, muy popular entre los fans de la serie.



