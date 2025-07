"¡No lo hagan, morirán!": Brad Pitt advierte a jóvenes actores sobre los riesgos de hacer películas de superhéroes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante una entrevista para el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Travis y Jason Kelce, el actor Brad Pitt dijo estar preocupado por el camino que están tomando muchos actores jóvenes en Hollywood, en especial aquellos que se obsesionan o se sienten presionados a participar en franquicias o películas de superhéroes.

"Me gusta ver lo que trae la nueva generación. Me gusta ver a qué se enfrentan y cómo negocian su camino. Lo disfrutan más. Nosotros éramos más rígidos, todo tenía que ver con actuar y no venderse. Ahora piensan: 'Podemos ser artistas en muchos terrenos, así que disfrutémoslo'. Pero también se ven atrapados en la idea de que tienen que conseguir una franquicia o interpretar a un superhéroe. Yo siempre les digo: '¡No lo hagan! ¡No lo hagan, morirán!'".

Pitt coincidió con los presentadores del pódcast al señalar que involucrarse en franquicias comerciales puede llevar al agotamiento, especialmente en cuando se inicia en la actuación.

Aunque el ganador del Oscar tuvo un breve cameo en Deadpool 2 y formó parte de la trilogía Ocean’s Eleven (La gran estafa), dijo que siempre ha procurado mantenerse al margen de los universos de superhéroes y las grandes franquicias.

Aunque evita franquicias, Brad Pitt podría iniciar una nueva con F1

La postura de Brad Pitt es similar a la de Leonardo DiCaprio, con quien protagonizó Érase una vez en Hollywood. DiCaprio, según reveló Timothée Chalamet, le aconsejó evitar tanto las películas de superhéroes como el uso de drogas. "Sigo ambos consejos", dijo Chalamet al New York Times, aunque reconoció que estaría dispuesto a considerar un papel de superhéroe si el guion y el director fueran excepcionales.

Ese consejo, según contó, se lo dio durante el rodaje de Don’t Look Up, la película que Netflix estrenó en 2021 bajo la dirección de Adam McKay.

Paradójicamente, Pitt podría estar al frente de una nueva franquicia con F1, cuyo éxito ya apunta a una secuela tras registrar el mejor estreno en la historia de Apple. Además, volverá a interpretar su personaje de Érase una vez en Hollywood en una secuela dirigida por David Fincher para Netflix.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis