Demi Lovato y Jordan 'Jutes' Lutes se comprometen después de un año y medio de relación

Demi Lovato y su novio, Jordan 'Jutes' Lutes, anunciaron su compromiso este fin de semana, compartiendo la noticia con los 157 millones de seguidores de la cantante en Instagram. Tras disfrutar de un año y medio de relación, la pareja dio un paso significativo en su vínculo durante una velada íntima junto a amigos.

La cantante de éxitos como Sorry Not Sorry compartió la emocionante revelación junto con una foto del impresionante anillo de compromiso. En su mensaje en Instagram, Demi Lovato, de 31 años, expresó: “Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida".

La pareja, que oficializó su relación en agosto de 2022, celebró su compromiso después de un año y medio de salir juntos. Este enlace representa el primer romance público de Lovato desde su ruptura, en septiembre de 2020, con el actor Max Ehrich, quien aseguró que la cantante nunca le expresó su deseo de terminar con la relación.

"Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo… cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo, cariño”, añadió Lovato junto a una imagen de ella con su prometido, ambos vestidos de negro, mirándose y sonriendo el uno al otro.

Demi Lovato y Jutes se han comprometido.Fuente: Instagram/Demi Lovato

¿Qué dijo Jutes sobre Demi Lovato?

Jutes, de 32 años, compartió la misma felicidad en su cuenta de Instagram, llamándose a sí mismo "el hombre más afortunado del mundo". En sus palabras: “Le pedí matrimonio a mi mejor amiga y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre más afortunado del mundo en este momento. Estoy tan enamorado de ti”.

El artista, cuyo verdadero nombre es Jordan Lute, contribuyó en la creación de varias canciones en el último álbum de Lovato, Holy Fvck, incluyendo el segundo sencillo Substance, así como Happy Ending y City of Angels.

En una entrevista anterior en el programa de radio de Howard Stern en septiembre, Lovato reveló que ella y Jutes habían hablado abiertamente sobre matrimonio y que, aunque no querían apresurarse, estaban construyendo una sólida base de amistad desde que comenzaron como amigos.

La estrella pop también confirmó su deseo de tener hijos con Jutes y compartió cómo la relación con él ha contribuido significativamente a superar los problemas paternos que la han afectado a lo largo de su vida. "Estoy con una pareja que tiene mi edad, esencialmente. Miro hacia atrás, al pasado [de salir con hombres mayores] y pienso ‘eso es asqueroso’”.

